Что такое самозапрет на кредиты, как и когда его можно оформить?

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этой даты станет возможной установка запрета на портале госуслуг, а также в офисах МФЦ. Гражданин, желающий установить самозапрет на кредитование, заполняет заявление установленного образца с указанием персональных данных и параметров запрета. Кстати, мера позволяет не только установить запрет на кредитование, но и ограничить другие операции. Например, установить максимальный размер суммы на перевод со своего счета, ограничить периодичность переводов.