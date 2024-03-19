Что такое самозапрет на кредиты, как и когда его можно оформить?

Posted 19 марта, 12:05
Published 19 марта, 12:05
Modified 9 сентября, 20:21
Updated 9 сентября, 20:21
Речь идет об ограничении, которое банк или МФО устанавливает на онлайн-операции клиента по его заявлению. Рекомендации о получении гражданами возможности добровольно накладывать самозапрет на кредитование дал Центробанк РФ ввиду участившихся случаев мошенничества, когда человек, находясь под воздействием уловок недоброжелателей, дает согласие на оформление кредита или микрозайма.
Также жертвами аферистов могут стать люди, у которых были украдены документы, с целью получить и использовать персональные данные. Установленный самозапрет на кредитование защитит граждан в таких неприятных ситуациях.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этой даты станет возможной установка запрета на портале госуслуг, а также в офисах МФЦ. Гражданин, желающий установить самозапрет на кредитование, заполняет заявление установленного образца с указанием персональных данных и параметров запрета. Кстати, мера позволяет не только установить запрет на кредитование, но и ограничить другие операции. Например, установить максимальный размер суммы на перевод со своего счета, ограничить периодичность переводов.
Результатом получения услуги станет отметка о самозапрете в кредитной истории заявителя. Ее увидят во всех квалифицированных БКИ (Бюро кредитных историй), и даже в случае поступления в кредитную организацию заявки на кредит от вашего имени в займе будет отказано.
Также важно запомнить, что данная ограничительная мера распространяется на потребительское кредитование, микрозаймы, но не действует в отношении ипотеки, автокредитов, а также образовательные кредиты с господдержкой — таково указание Центробанка.
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