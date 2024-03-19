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Posted 19 марта, 16:10

Published 19 марта, 16:10

Modified 9 сентября, 20:22

Updated 9 сентября, 20:22

Что такое гринвошинг и как выбрать по-настоящему экологичную косметику

Что такое гринвошинг и как выбрать по-настоящему экологичную косметику

19 марта 2024, 16:10
Фото: Изображение Midjourney
Что такое гринвошинг и как выбрать по-настоящему экологичную косметику
Исследователи подсчитали, что более 50% так называемых экологичных брендов являются гринвошингом. Что это такое и как распознать честный продукт?

Как появился гринвошинг и что это такое

Сейчас модно быть экоактивистом и участвовать в различных экокампаниях. Это учли маркетологи и придумали некий рекламный ход — компании создают экоимидж, но на самом деле ничего не делают для экологии.

Проще говоря, компания использует различные рекламные трюки, которые приводят к тому, что у человека складывается ложное представление об экологичности товара. Этот ход получил название «гринвошинг» (он же «зеленый камуфляж»).

Яркий пример экообмана — так называемые биоразлагаемые пакеты, которые предлагаются во многих супермаркетах как экоупаковка. На самом деле здесь используется маркетинговый прием — российские пакеты вовсе не обладают заявленными свойствами.

Активней всего гринвошинг использует бьюти-сфера. Например, маркетологи используют зеленый цвет упаковки, чтобы подчеркнуть экологичность товара. В описании товара встречаются слова «природная», «натуральная», «фито», «био», «растительный». Но в большинстве случаев заявленная экологичность не соответствует действительности, а уловками гринвошинга в разное время не брезговали и такие известные бренды, как Natura Siberica, Nivеа Purе & Naturаl, Green Mama, Bio-Oil, «Чистая линия».

Активней всего гринвошинг использует бьюти-сфераАктивней всего гринвошинг использует бьюти-сфера
Активней всего гринвошинг использует бьюти-сфера. Фото: Изображение Midjourney

Как отличить натуральную косметику от гринвошинга

Эксперты советуют внимательно читать состав косметики и знаки на упаковке. Вот несколько советов по выбору натуральной косметики.

  • В составе экологичной продукции не должно быть следующих ингредиентов: парабенов (все слова, оканчивающиеся на -paraben), силиконов (слова с -xane и -conol на конце), Methylisothiazolinone, SLS (Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate), парафина и микропластика (узнать можно по названиям Parafin, Quaternium и производным от них), все сочетания с PEG, Cyclomethicone, Dimethicone.
  • Проверяйте значок экосертификации: COSMOS, BDIH, ECOCERT, NATRUE, NSF, ICEA, USDA Organic.
#Здоровье#Красота#Мода#Косметика#Все материалы авторов
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