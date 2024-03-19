Что такое гринвошинг и как выбрать по-настоящему экологичную косметику

Активней всего гринвошинг использует бьюти-сфера. Например, маркетологи используют зеленый цвет упаковки, чтобы подчеркнуть экологичность товара. В описании товара встречаются слова «природная», «натуральная», «фито», «био», «растительный». Но в большинстве случаев заявленная экологичность не соответствует действительности, а уловками гринвошинга в разное время не брезговали и такие известные бренды, как Natura Siberica, Nivеа Purе & Naturаl, Green Mama, Bio-Oil, «Чистая линия».