Что такое гринвошинг и как выбрать по-настоящему экологичную косметику

Posted 19 марта, 16:10
Published 19 марта, 16:10
Modified 9 сентября, 20:22
Updated 9 сентября, 20:22
Сейчас модно быть экоактивистом и участвовать в различных экокампаниях. Это учли маркетологи и придумали некий рекламный ход — компании создают экоимидж, но на самом деле ничего не делают для экологии.
Проще говоря, компания использует различные рекламные трюки, которые приводят к тому, что у человека складывается ложное представление об экологичности товара. Этот ход получил название «гринвошинг» (он же «зеленый камуфляж»).
Яркий пример экообмана — так называемые биоразлагаемые пакеты, которые предлагаются во многих супермаркетах как экоупаковка. На самом деле здесь используется маркетинговый прием — российские пакеты вовсе не обладают заявленными свойствами.
Активней всего гринвошинг использует бьюти-сфера. Например, маркетологи используют зеленый цвет упаковки, чтобы подчеркнуть экологичность товара. В описании товара встречаются слова «природная», «натуральная», «фито», «био», «растительный». Но в большинстве случаев заявленная экологичность не соответствует действительности, а уловками гринвошинга в разное время не брезговали и такие известные бренды, как Natura Siberica, Nivеа Purе & Naturаl, Green Mama, Bio-Oil, «Чистая линия».
Эксперты советуют внимательно читать состав косметики и знаки на упаковке. Вот несколько советов по выбору натуральной косметики.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14