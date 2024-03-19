5 интересных мест, где туристов больше, чем жителей, в 30 раз

Дубровник Венеция Брюгге Остров Родос Рейкьявик

Интересные места для туристов есть во многих странах мира. К их числу относятся города, где живет совсем небольшое количество людей. Рассказываем, где местных жителей в среднем в 30 раз меньше, чем туристов.