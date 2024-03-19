5 интересных мест, где туристов больше, чем жителей, в 30 раз

Posted 19 марта, 08:39
Published 19 марта, 08:39
Modified 9 сентября, 20:21
Updated 9 сентября, 20:21
Дубровник — курорт в Хорватии, который туристы считают интересным местом, прекрасно подходящим для отдыха. Подсчитано, что исторический центр Дубровника посещает в среднем один местный житель и 36 человек, приехавших в качестве туристов. Впрочем, местный Старый город стараются охранять, к примеру, введен запрет на провоз по улице чемоданов на колесах по причине грохота, который они издают.
В Венеции туристов гораздо больше, чем местных жителей. Так, на одного жителя города Италии приходится около 20 человек, приехавших посмотреть Венецию. Для ситуации, которая сложилась в городе, придумали даже свой термин — овертуризм. Венеция включена в список городов, которые могут исчезнуть — такой перечень составили в ЮНЕСКО.
Старинный город в Бельгии очень привлекает туристов, считается интересным местом с точки зрения архитектуры. В среднем в нем на одного местного жителя приходится около 20 туристов. Они стремятся побывать здесь, чтобы своими глазами увидеть старинный облик города, его знаменитые каналы.
Греческий остров Родос также считается одним из интересных мест для туристов. Они посещают его в большом количестве — на одного местного жителя тоже приходится 20–30 туристов. Впрочем, эксперты отмечают, что туристический поток постепенно ослабевает.
В столице Исландии складывается такая же ситуация, как и в Венеции, — овертуризм. Это интересное место стремятся увидеть многие туристы, которых не останавливает ни северный климат, ни сложная дорога. На одного жителя столицы Исландии в среднем приходится 10–20 туристов. Не так давно для туристов был установлен специальный налог.
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