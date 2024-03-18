Нет раннему старению и вредным привычкам: ЗОЖные тренды, которые изменят будущее

Posted 18 марта, 08:21
Published 18 марта, 08:21
Modified 9 сентября, 20:18
Updated 9 сентября, 20:18
Здоровое и сбалансированное питание — одна из основ ЗОЖ. Пересмотр рациона положительным образом влияет на здоровье, в том числе на состояние мозга. Он сохраняет работоспособность, также при условии правильного питания сохраняются и когнитивные функции. Основой рациона должны стать такие продукты, как рыба, зеленые овощи, грецкие орехи, яйца и морепродукты.
Еще один тренд — употребление в рамках ЗОЖ исключительно полезных напитков. Это поможет стабилизировать работу кишечника, укрепить иммунитет, что в комплексе положительным образом скажется на состоянии здоровья и продолжительности жизни. Ключевой момент — отказ от газированных напитков с сахаром.
В рамках ЗОЖ многие люди отказываются от алкоголя, причем теории, согласно которым раньше употребление небольшого количества спиртных напитков допускалось, сегодня уже считаются несостоятельными. Так что один из ключевых трендов ЗОЖ, ориентированных на долголетие, — это полный отказ от употребления алкоголя.
Многие люди стремятся к сокращению объема отходов, что тоже можно назвать одним из трендов ЗОЖ. Основное правило — сортировка мусора, сдача его в переработку, использование соответствующих материалов. Внимание уделяется и такому моменту, как утилизация продовольственных отходов — продукты питания реже выбрасывают, к их приобретению и потреблению относятся более осознанно.
Один из трендов ЗОЖ — достаточная продолжительность сна. В прошлое уходят привычки выбирать работу или развлечения, жертвуя сном. Все большее количество людей понимает важность ночного отдыха и заботится о его полноценности.
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