Нет раннему старению и вредным привычкам: ЗОЖные тренды, которые изменят будущее

Многие люди стремятся к сокращению объема отходов, что тоже можно назвать одним из трендов ЗОЖ. Основное правило — сортировка мусора, сдача его в переработку, использование соответствующих материалов. Внимание уделяется и такому моменту, как утилизация продовольственных отходов — продукты питания реже выбрасывают, к их приобретению и потреблению относятся более осознанно.