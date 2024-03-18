Как распознать депрессию и как жить, когда ничего не радует

Человек, страдающий депрессией, уверен, что он бесполезен, его жизнь не имеет смысла. У него может появиться сильное чувство усталости, вплоть до неспособности справляться с простейшими и привычными делами. Часто наблюдаются колебания аппетита, резко меняется вес. У человека с депрессией нарушается сон — от бессонницы до сонливости. Нередки и суицидальные мысли, вплоть до соответствующих попыток.