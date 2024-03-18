Как распознать депрессию и как жить, когда ничего не радует

Posted 18 марта, 08:34
Published 18 марта, 08:34
Modified 9 сентября, 20:18
Updated 9 сентября, 20:18
Депрессия считается психическим расстройством. Его спутники — плохое настроение, утрата возможности получать удовольствие от жизни, пессимизм, чувство вины.
В ряде случаев депрессия маскируется под другие недуги, однако есть симптомы, которые позволяют определить, что речь идет именно об этом заболевании.
В числе симптомов, характерных для депрессии, — тоска, грусть, печаль, настроение, которое можно назвать подавленным. Кроме того, человек утрачивает возможность получать удовольствие от того, что раньше его радовало и интересовало. Еще один распространенный симптом — чувство вины, которое становится все более глубоким.
Человек, страдающий депрессией, уверен, что он бесполезен, его жизнь не имеет смысла. У него может появиться сильное чувство усталости, вплоть до неспособности справляться с простейшими и привычными делами. Часто наблюдаются колебания аппетита, резко меняется вес. У человека с депрессией нарушается сон — от бессонницы до сонливости. Нередки и суицидальные мысли, вплоть до соответствующих попыток.
Поскольку депрессия — это заболевание, при наличии соответствующих симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. Психиатр диагностирует заболевание, поможет подобрать курс лечения, который предполагает и прием медикаментов, и психотерапию, и другие методы.
Многое зависит и от самого человека. Он может получать медицинскую помощь и одновременно заботиться о себе: установить нормальный режим сна, пересмотреть рацион питания в сторону употребления более полезных продуктов. Необходима физическая активность, даже минимальная — получаса прогулок будет достаточно для начала. Также потребуется отказаться от употребления алкоголя.
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