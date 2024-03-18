Девальвация 2014 года — что произошло с рублем и как это пережили россияне

Posted 18 марта, 07:47
Published 18 марта, 07:47
Modified 9 сентября, 20:17
Updated 9 сентября, 20:17
Экономисты называют несколько причин девальвации 2014 года. Основные из них — падение мировых цен на нефть и антироссийские санкции.
Российская экономика ориентирована на сырьевой, а не на производственный сектор. Соответственно, федеральный бюджет сильно зависит от внешней торговли природными ресурсами. Когда в 2014 году цена барреля нефти снизилась со 115 долларов до 56 долларов, в России возник валютный кризис.
Масла в огонь подлили и санкции, которые были введены Западом против России после вхождения Крыма в состав РФ. Санкции были направлены на ряд российских компаний и финансовых институтов. Многим компаниям был ограничен доступ к кредитованию в зарубежных банках, а активы некоторых предприятий в иностранных банках оказались замороженными.
На фоне санкций претерпела изменения и внешняя торговля. Российские власти ограничили импорт из ряда западных стран и переориентировали внешнюю торговлю на другие рынки. Это подстегнуло рост цен на товары внутри России.
Внешнеполитические факторы и падение цен на нефть привели к ослаблению рубля и девальвации. Со второй половины 2014 года рубль понемногу терял позиции, и падение национальной валюты достигло пика 16 декабря. Рубль к доллару обесценился на рекордные 58%.
В декабре 2014 года национальная валюта упала почти вдвое по сравнению с летним курсом того же года. Девальвация вызвала панику среди россиян — тем более что курс национальной валюты мог меняться в день по нескольку раз. В обменники выстроились очереди, россияне массово скупали технику, автомобили и другие дорогостоящие товары по «старым» ценам.
Девальвация привела к увеличению инфляции, уменьшению потребительского спроса, падению реальных доходов россиян и росту недоверия граждан к рублю.
Примерно через год после девальвации стало ясно, что это не временное явление, а новая экономическая реальность, в которой россиянам предстояло существовать. И граждане начали к ней приспосабливаться. Например, по статистике россияне перешли на более дешевые продукты питания и сигареты, возросла доля подсобных хозяйств для выращивания собственных овощей и сельскохозяйственных животных, снизился спрос на ряд товаров и услуг, для многих россиян стал недоступен отдых за границей.
В целом, по оценкам экспертов, уровень благосостояния россиян после девальвации снизился до уровня 2005 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14