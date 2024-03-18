Девальвация 2014 года — что произошло с рублем и как это пережили россияне

Примерно через год после девальвации стало ясно, что это не временное явление, а новая экономическая реальность, в которой россиянам предстояло существовать. И граждане начали к ней приспосабливаться. Например, по статистике россияне перешли на более дешевые продукты питания и сигареты, возросла доля подсобных хозяйств для выращивания собственных овощей и сельскохозяйственных животных, снизился спрос на ряд товаров и услуг, для многих россиян стал недоступен отдых за границей.