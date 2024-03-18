Что происходит с волосами зимой и как их правильно восстановить

Posted 18 марта, 06:32
Published 18 марта, 06:32
Modified 9 сентября, 20:16
Updated 9 сентября, 20:16
Волосы на 10 — 13% состоят из воды, которая, как известно, кристаллизуется при отрицательных температурах. Поэтому если ходить зимой без шапки, они буквально замерзают. В результате портится структура волосков, они становятся ломкими, пушатся и секутся. Свою лепту в ухудшение состояния локонов вносит и сухой воздух в отапливаемых помещениях.
Восстановить здоровый вид волос и кожи головы за один этап не получится. Придется запастись средствами для оздоровления локонов и посетить специалиста.
Сильно поврежденные кончики волос восстановить все равно не получится, поэтому лучше записаться в салон и состричь их. После стрижки локоны уже будут выглядеть здоровее.
В период весеннего дефицита витаминов важно ввести в свой рацион побольше фруктов, овощей и зелени. Это поможет не только восстановить волосы, но уменьшить их выпадение.
На рынке существует много питательных масок и бальзамов, которые помогают увлажнить сухие пряди и восстановить их структуру. Важно соблюдать все указания, описанные в инструкции, иначе добиться нужного эффекта не получится. Если локоны повреждены слишком сильно, можно обратиться в салон и записаться на процедуру восстановления. Обойдется она недешево, зато эффект будет заметен сразу.
Мало только восстановить волосы, нужно еще и сохранить эффект. Для этого желательно пореже использовать фен и утюжок. Если без горячей укладки не обойтись, придется заранее запастись средствами термозащиты. Важно защищать шевелюру не только от горячего, но и от холодного воздуха, поэтому нельзя слишком рано снимать шапку. Лучше лишнюю неделю погулять в головном уборе, переждав сезон резких перепадов температур, чем потом месяц мучиться, пытаясь восстановить волосы.
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