Что происходит с волосами зимой и как их правильно восстановить

Мало только восстановить волосы, нужно еще и сохранить эффект. Для этого желательно пореже использовать фен и утюжок. Если без горячей укладки не обойтись, придется заранее запастись средствами термозащиты. Важно защищать шевелюру не только от горячего, но и от холодного воздуха, поэтому нельзя слишком рано снимать шапку. Лучше лишнюю неделю погулять в головном уборе, переждав сезон резких перепадов температур, чем потом месяц мучиться, пытаясь восстановить волосы.