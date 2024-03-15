Трижды папа: юморист Петросян прятал новорожденную дочь

В 2018 году юморист и его коллега и супруга Елена Степаненко сообщили о разводе. Причиной разрыва отношений стал роман Петросяна с Татьяной Брухуновой, занимавшей должность его концертного директора. Тогда СМИ пестрели материалами о коварной молодой разлучнице. Характеристика в итоге закрепилась за женщиной, невзирая на официальный брак, который пара зарегистрировала в 2019 году.