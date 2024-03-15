Трижды папа: юморист Петросян прятал новорожденную дочь

Posted 15 марта, 17:12
Published 15 марта, 17:12
Modified 9 сентября, 20:14
Updated 9 сентября, 20:14
78-летний комик и его 35-летняя супруга и помощница вновь стали родителями в этом году. Брухунова неожиданно разместила в сети фото с мужем, на котором помимо первого сына пары Вагана присутствует маленькая девочка. Несмотря на уже появившиеся слухи об ЭКО, врачи утверждают, что ребенок вполне мог быть зачат естественным образом.
В 2018 году юморист и его коллега и супруга Елена Степаненко сообщили о разводе. Причиной разрыва отношений стал роман Петросяна с Татьяной Брухуновой, занимавшей должность его концертного директора. Тогда СМИ пестрели материалами о коварной молодой разлучнице. Характеристика в итоге закрепилась за женщиной, невзирая на официальный брак, который пара зарегистрировала в 2019 году.
33 года совместной жизни с Еленой Степаненко закончились изменой артиста. Жена сразу же потребовала развод на условиях равного раздела имущества, которое на тот момент оценивалось в 1,5 млрд рублей. Петросян, в свою очередь, отказывался делиться, но после серии скандалов ему пришлось согласиться на условия оскорбленной Степаненко.
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