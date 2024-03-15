Россиян с зарплатой больше 1 млн руб. ждет увеличение налогов в 1,5 раза

Глава думского комитета по финансам сообщил, что поддерживает повышение налогов для граждан, которые будут исчисляться в зависимости от уровня доходов. По его словам, если прибыль физического лица будет составлять больше 1 млн рублей в год, то НДФЛ будет составлять 15%, а не действующие на данный момент 13%. При доходе больше 5 млн рублей, налог будет составлять 20%.