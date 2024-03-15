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Posted 15 марта, 07:40

Published 15 марта, 07:40

Modified 9 сентября, 20:11

Updated 9 сентября, 20:11

Налог на доход поднимется для всех людей среднего класса, кто получает больше 70 тыс.рублей

Россиян с зарплатой больше 1 млн руб. ждет увеличение налогов в 1,5 раза

15 марта 2024, 07:40
Фото: 1MI
Налог на доход поднимется для всех людей среднего класса, кто получает больше 70 тыс.рублей

Депутаты сообщили о новых налогах для всех, кто получает больше 1 млн в год

Налог на доход поднимется для всех людей среднего класса, кто получает больше 70 тыс.рублей

Россиян ждут новые изменения налогов, которые будут касаться заработной платы и иных доходов. Правительство и Госдума России приступили к работе над изменением налогового законодательства, вводя прогрессивную шкалу начисления налогов — сообщил депутат Анатолий Аксаков.

Глава думского комитета по финансам сообщил, что поддерживает повышение налогов для граждан, которые будут исчисляться в зависимости от уровня доходов. По его словам, если прибыль физического лица будет составлять больше 1 млн рублей в год, то НДФЛ будет составлять 15%, а не действующие на данный момент 13%. При доходе больше 5 млн рублей, налог будет составлять 20%.

В отношении компаний, занимающихся бизнесом, налоги будут иметь более гибкую ставку, — сообщил Аксаков.

Изменения в Налоговом кодексе увеличат доходы бюджета, в том числе создадут прозрачные условия для ведения предпринимательской деятельности, сообщает депутат Евгений Федоров.

Экономист Андрей Лобода сравнил будущий доход государства с расходами на ежегодную индексацию пенсий и субсидирование льготной ипотеки.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Зарплата#Налог#Подоходный налог
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