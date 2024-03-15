Россиян с зарплатой больше 1 млн руб. ждет увеличение налогов в 1,5 раза

Posted 15 марта, 07:40
Published 15 марта, 07:40
Modified 9 сентября, 20:11
Updated 9 сентября, 20:11
Россиян ждут новые изменения налогов, которые будут касаться заработной платы и иных доходов. Правительство и Госдума России приступили к работе над изменением налогового законодательства, вводя прогрессивную шкалу начисления налогов — сообщил депутат Анатолий Аксаков.
Глава думского комитета по финансам сообщил, что поддерживает повышение налогов для граждан, которые будут исчисляться в зависимости от уровня доходов. По его словам, если прибыль физического лица будет составлять больше 1 млн рублей в год, то НДФЛ будет составлять 15%, а не действующие на данный момент 13%. При доходе больше 5 млн рублей, налог будет составлять 20%.
В отношении компаний, занимающихся бизнесом, налоги будут иметь более гибкую ставку, — сообщил Аксаков.
Изменения в Налоговом кодексе увеличат доходы бюджета, в том числе создадут прозрачные условия для ведения предпринимательской деятельности, сообщает депутат Евгений Федоров.
Экономист Андрей Лобода сравнил будущий доход государства с расходами на ежегодную индексацию пенсий и субсидирование льготной ипотеки.
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