Оторванная дверь самолета, отключенные двигатели: невероятные авиапроисшествия

Пилотам рейса Торонто — Лиссабон пришлось лететь с выключенными двигателями! Примерно на середине пути они вдруг обнаружили, что топливо у них фактически на нуле. Было принято решение лететь на заправку. Наиболее подходящим объектом выбрали военную авиабазу на Азорских островах, которая находится на расстоянии 320 км! Почти за 200 км до цели команде пришлось отключить один двигатель, а чуть погодя и второй. В итоге самолет летел буквально в режиме планирования. Удачный исход авиапроисшествия стал возможным благодаря смекалке и богатому опыту командира экипажа. Впрочем, на посадочной полосе пришлось немного «попрыгать», так как лопнули все шины, но главное, что все пассажиры — более 300 человек — остались целы и невредимы.