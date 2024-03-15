Оторванная дверь самолета, отключенные двигатели: невероятные авиапроисшествия

Posted 15 марта, 19:07
Published 15 марта, 19:07
Modified 9 сентября, 20:13
Updated 9 сентября, 20:13
Какие еще невероятные авиапроисшествия происходили в небе?
Самолет British Airways совершал рейс в испанский город Малагу. Буквально через 10–15 минут после взлета стекло в кабине пилота сорвало потоком воздуха, а командира экипажа стало засасывать в оконный проем. Бортпроводники еле успели ухватить его за ноги. А другие члены экипажа в это время стали запрашивать аварийную посадку. Наземные службы сработали четко и слаженно. Итог авиапроисшествия — лайнер благополучно посадили, весь экипаж, включая командира, и пассажиры остались живы.
Это авиапроисшествие произошло на местном рейсе гавайских авиалиний. Боинг-737 осуществлял рейс Хило — Гонолулу. На борту находились 89 пассажиров, которых обслуживали шесть членов экипажа. Полет начался нормально, но буквально на 23-й минуте огромная часть фюзеляжа оторвалась и исчезла в воздушном пространстве. Салон остался без крыши и без обшивки, а пассажиров трепало ветром при температуре минус 45 градусов. Ситуацию спас профессионализм команды: они тут же передали сигнал бедствия на землю и начали снижение. Выжили все, кроме одной стюардессы. Причиной авиакатастрофы была названа коррозия металла.
Пилотам рейса Торонто — Лиссабон пришлось лететь с выключенными двигателями! Примерно на середине пути они вдруг обнаружили, что топливо у них фактически на нуле. Было принято решение лететь на заправку. Наиболее подходящим объектом выбрали военную авиабазу на Азорских островах, которая находится на расстоянии 320 км! Почти за 200 км до цели команде пришлось отключить один двигатель, а чуть погодя и второй. В итоге самолет летел буквально в режиме планирования. Удачный исход авиапроисшествия стал возможным благодаря смекалке и богатому опыту командира экипажа. Впрочем, на посадочной полосе пришлось немного «попрыгать», так как лопнули все шины, но главное, что все пассажиры — более 300 человек — остались целы и невредимы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14