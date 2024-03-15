Дефолт 1998 года: вспомним, что произошло и как сказалось на жизни россиян

Posted 15 марта, 08:39
Published 15 марта, 08:39
Modified 9 сентября, 20:11
Updated 9 сентября, 20:11
В самом начале «бурных девяностых», когда развалился Советский Союз, экономическое положение в стране оставалось нестабильным, а будущее — неопределенным. Это было вызвано сложной социальной и политической обстановкой, непоследовательными действиями властей и другими предпосылками, но дефолт пока ничто не предвещало.
В 1992 году, с переходом к рыночной экономике, начался стремительный неконтролируемый рост цен, а рубль начал обесцениваться, что автоматически повлекло за собой обесценивание сбережений граждан. Негативную роль в развитии кризиса внесла и приватизация. А компании, сократившие объемы выпускаемой продукции, начали задерживать зарплату работникам.
В итоге платежеспособность населения заметно снизилась. Упали и налоговые поступления, что сильно ослабило бюджет и привело к дефициту средств. Чтобы хоть как-то поправить положение, власти выпустили краткосрочные облигации номиналом в 1 млн рублей, но эти ценные бумаги не были обеспечены реальными активами, из-за чего долги государства перед инвесторами накапливались как снежный ком.
Технический дефолт в стране наступил 17 августа 1998 года, когда Правительство РФ заявило, что не может платить по внешним и внутренним кредитным обязательствам. Банком России было принято решение перейти к политике плавающего курса рубля, в результате чего курс нацвалюты резко упал.
Курс доллара же, благодаря дефолту, вырос почти втрое, и в начале сентября 1998-го доллар стоил 16,99 руб. против 6,24 руб. месяцем ранее.
Дефолт привел к отставке российского правительства. Кроме того, он вызвал всплеск инфляции, падение объема производства, волну банкротств финансовых и промышленных организаций, а также снижение уровня жизни населения. Банки и предприятия в результате дефолта потеряли десятки миллиардов долларов, а граждане в совокупности лишились порядка 19 млрд долларов.
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