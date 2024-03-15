Дефолт 1998 года: вспомним, что произошло и как сказалось на жизни россиян

Причины дефолта в 1998 году Как все происходило Как дефолт 1998-го отразился на жизни россиян

В августе прошлого года исполнилось ровно 25 лет с того самого дня, когда в России грянул один из самых тяжелых экономических кризисов за всю историю страны. Чем был вызван дефолт 1998-го и как он повлиял на жизнь россиян — читайте в статье.