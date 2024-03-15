Чем Дубай так привлекает туристов и почему россияне туда едут

В Дубае есть развлечения на любой вкус, что особенно ценят туристы из России. В любое время года здесь можно покататься на горных лыжах в уникальном комплексе, посетить аквапарк, поехать в пустыню на джипе, поплавать с настоящими акулами, и это далеко не все.