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Posted 15 марта, 07:46

Published 15 марта, 07:46

Modified 9 сентября, 20:12

Updated 9 сентября, 20:12

Чем Дубай так привлекает туристов и почему россияне туда едут

15 марта 2024, 07:46
Дубай туристов из России привлекает в большей степени, чем другие направления. В чем секрет его популярности и почему россияне по-прежнему выбирают отдых в Дубае?

Почему Дубай привлекателен для российских туристов

Преимущества Дубая как туристического направления очевидны — развитая инфраструктура, наличие множества возможностей для отдыха, начиная от пляжей и заканчивая горнолыжным комплексом. Но и это далеко не все причины, в силу которых Дубай становится особенно привлекательным для туристов из России.

Дубай — город будущего

Сложно представить, но относительно недавно там, где сегодня находится Дубай, была просто пустыня. Изменения, произошедшие за последние годы, кажутся фантастическими. Туристов впечатляет футуристическая архитектура Дубая, достижения прогресса, достопримечательности, в числе которых легендарный танцующий фонтан и рукотворный остров посреди моря.

Зоопарк и аквариум в Дубае

Многие туристы из России приезжают в Дубай во многом ради того, чтобы своими глазами увидеть местный аквариум, населенный десятками тысяч видов рыб и других морских обитателей, а также великолепный зоопарк.

Инфраструктура и развлечения для туристов

В Дубае есть развлечения на любой вкус, что особенно ценят туристы из России. В любое время года здесь можно покататься на горных лыжах в уникальном комплексе, посетить аквапарк, поехать в пустыню на джипе, поплавать с настоящими акулами, и это далеко не все.

Шопинг в Дубае

Дубай — настоящий рай для любителей шопинга. Туристы из России не отказываются от возможности сделать покупки в крупном торговом центре, где есть буквально все. Можно посетить фешенебельные бутики и даже аутентичный арабский базар, развлекательный центр, посмотреть своими глазами на водопад высотой в три этажа. В целом каждый торговый центр в Дубае предоставляет отличные возможности для шопинга на любой вкус и любой бюджет.

#Путешествия#Дубай#ОАЭ#Все материалы авторов
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