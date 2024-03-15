Чем Дубай так привлекает туристов и почему россияне туда едут

Posted 15 марта, 07:46
Published 15 марта, 07:46
Modified 9 сентября, 20:12
Updated 9 сентября, 20:12
Преимущества Дубая как туристического направления очевидны — развитая инфраструктура, наличие множества возможностей для отдыха, начиная от пляжей и заканчивая горнолыжным комплексом. Но и это далеко не все причины, в силу которых Дубай становится особенно привлекательным для туристов из России.
Сложно представить, но относительно недавно там, где сегодня находится Дубай, была просто пустыня. Изменения, произошедшие за последние годы, кажутся фантастическими. Туристов впечатляет футуристическая архитектура Дубая, достижения прогресса, достопримечательности, в числе которых легендарный танцующий фонтан и рукотворный остров посреди моря.
Многие туристы из России приезжают в Дубай во многом ради того, чтобы своими глазами увидеть местный аквариум, населенный десятками тысяч видов рыб и других морских обитателей, а также великолепный зоопарк.
В Дубае есть развлечения на любой вкус, что особенно ценят туристы из России. В любое время года здесь можно покататься на горных лыжах в уникальном комплексе, посетить аквапарк, поехать в пустыню на джипе, поплавать с настоящими акулами, и это далеко не все.
Дубай — настоящий рай для любителей шопинга. Туристы из России не отказываются от возможности сделать покупки в крупном торговом центре, где есть буквально все. Можно посетить фешенебельные бутики и даже аутентичный арабский базар, развлекательный центр, посмотреть своими глазами на водопад высотой в три этажа. В целом каждый торговый центр в Дубае предоставляет отличные возможности для шопинга на любой вкус и любой бюджет.
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