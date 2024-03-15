6 простых, необычных и вкусных начинок для блинов

Posted 15 марта, 15:00
Published 15 марта, 15:00
Modified 9 сентября, 20:12
Updated 9 сентября, 20:12
Мы привыкли, что блинчики бывают с мясом, грибами, капустой, творогом. А с чем же еще? Предлагаем еще несколько несложных в приготовлении начинок.
150–200 граммов очищенных вареных креветок измельчите и поджарьте на небольшом количестве масла с чесноком. Одно спелое авокадо разомните вилкой и добавьте к креветкам, приправьте перцем, солью и лимонным соком. Такое сочетание вкусов сделает начинку пикантной.
200–300 граммов любых грибов мелко порежьте и обжарьте с луком и тимьяном до золотистого цвета, посыпьте тертым сыром, добавьте соль и любимые специи. Подавайте горячими, пока сыр не застыл.
500 граммов кальмаров отварить до готовности, мелко нарезать. Отдельно отварить яйца и натереть их на крупной терке, добавить тертый сыр, майонез, зеленый лук, соль, черный перец.
Этот рецепт порадует любителей вегетарианских блюд. Для его приготовления нужно натереть любой рассольный сыр, смешать его с мелко нарезанным шпинатом, заправить смесь двумя столовыми ложками сметаны или обезжиренного йогурта и чесноком.
Самый простой способ сделать сладкую начинку. Нужна буквально минута времени и минимум ингредиентов. Разомните мякоть двух-трех спелых бананов, намажьте ее на блины, сверните их в трубочки и полейте сверху растопленным шоколадом.
Еще один сладкий вариант начинки. Понадобится несколько видов фруктов и ягод: персики, груши, манго, клубника. Добавить немного сахара или меда, по желанию — корицу. Готовые блинчики украсить листочком мяты.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14