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Posted 15 марта, 15:00

Published 15 марта, 15:00

Modified 9 сентября, 20:12

Updated 9 сентября, 20:12

6 простых, необычных и вкусных начинок для блинов

6 простых, необычных и вкусных начинок для блинов

15 марта 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
6 простых, необычных и вкусных начинок для блинов
Идет Масленичная неделя — пора угощать домочадцев и друзей вкусными блинами. Каждой хозяйке хочется порадовать и удивить гостей не только разнообразием видов блинов (из дрожжевого теста, на молоке, на сыворотке), но и обилием необычной начинки.

Мы привыкли, что блинчики бывают с мясом, грибами, капустой, творогом. А с чем же еще? Предлагаем еще несколько несложных в приготовлении начинок.

С креветками и авокадо

150–200 граммов очищенных вареных креветок измельчите и поджарьте на небольшом количестве масла с чесноком. Одно спелое авокадо разомните вилкой и добавьте к креветкам, приправьте перцем, солью и лимонным соком. Такое сочетание вкусов сделает начинку пикантной.

Рецепт блинов с креветками и авокадоРецепт блинов с креветками и авокадо
Рецепт блинов с креветками и авокадо. Фото: Изображение Midjourney

С сыром и грибами

200–300 граммов любых грибов мелко порежьте и обжарьте с луком и тимьяном до золотистого цвета, посыпьте тертым сыром, добавьте соль и любимые специи. Подавайте горячими, пока сыр не застыл.

Рецепт блинов с сыром и грибамиРецепт блинов с сыром и грибами
Рецепт блинов с сыром и грибами. Фото: Изображение Midjourney

Из кальмаров с яйцом

500 граммов кальмаров отварить до готовности, мелко нарезать. Отдельно отварить яйца и натереть их на крупной терке, добавить тертый сыр, майонез, зеленый лук, соль, черный перец.

Рецепт блинов с кальмарами и яйцомРецепт блинов с кальмарами и яйцом
Рецепт блинов с кальмарами и яйцом. Фото: Изображение Midjourney

Из сыра со шпинатом

Этот рецепт порадует любителей вегетарианских блюд. Для его приготовления нужно натереть любой рассольный сыр, смешать его с мелко нарезанным шпинатом, заправить смесь двумя столовыми ложками сметаны или обезжиренного йогурта и чесноком.

Рецепт блинов с сыром и шпинатомРецепт блинов с сыром и шпинатом
Рецепт блинов с сыром и шпинатом. Фото: Изображение Midjourney

Из шоколада с бананом

Самый простой способ сделать сладкую начинку. Нужна буквально минута времени и минимум ингредиентов. Разомните мякоть двух-трех спелых бананов, намажьте ее на блины, сверните их в трубочки и полейте сверху растопленным шоколадом.

Рецепт блинов с шоколадом и бананомРецепт блинов с шоколадом и бананом
Рецепт блинов с шоколадом и бананом. Фото: Изображение Midjourney

С фруктами и йогуртом

Еще один сладкий вариант начинки. Понадобится несколько видов фруктов и ягод: персики, груши, манго, клубника. Добавить немного сахара или меда, по желанию — корицу. Готовые блинчики украсить листочком мяты.

Рецепт блинов с фруктами и йогуртомРецепт блинов с фруктами и йогуртом
Рецепт блинов с фруктами и йогуртом. Фото: Изображение Midjourney
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