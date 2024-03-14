Умеют ли собаки притворяться более крупными с помощью рычания?

Posted 14 марта, 10:51
Published 14 марта, 10:51
Modified 9 сентября, 20:08
Updated 9 сентября, 20:08
Перед нападением животные не издают звуки — это лишает охоты смысла. Для собаки рык является инструментом, который она может использовать для того, чтобы казаться крупнее.
Как и в любом другом средстве коммуникации, в собачьем рычании может быть заложено сообщение, призванное ввести объект в заблуждение. Это продемонстрировано в недавнем исследовании группой исследователей во главе с Петером Понграчем из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, передает psychologytoday.com.
Любая голосовая коммуникация состоит из высоты звука, тембра и продолжительности. В силу физиологических причин рычание более крупного животного будет глубже и ниже. Как выяснили исследователи, собаки это понимают, поэтому при приближении к ним крупного и более угрожающего объекта они способны изменять голосовые характеристики рыка.
В ходе эксперимента венгерских исследователей были приглашены 311 человек, которые прослушали несколько пар рычаний. Они должны были указать, какое рычание исходило от более крупной собаки в каждой паре. Слушатели довольно хорошо определяли, какая из собак крупнее.
Когда же испытуемым давали послушать рычание небольшой особи, видевшей перед собой более угрожающий объект, они считали, что это голос крупной собаки. То есть сталкиваясь с большей угрозой, животные изменяли высоту, тембр и продолжительность своего рычания, чтобы казаться крупнее и, следовательно, более грозными. Таким образом, собака намерена предотвратить реальную атаку потенциального агрессора и избежать слишком большого ущерба для себя. Рычание собаки, которой угрожают, просто объявляет: «Берегитесь, я большой и опасный».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14