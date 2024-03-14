Умеют ли собаки притворяться более крупными с помощью рычания?

Когда же испытуемым давали послушать рычание небольшой особи, видевшей перед собой более угрожающий объект, они считали, что это голос крупной собаки. То есть сталкиваясь с большей угрозой, животные изменяли высоту, тембр и продолжительность своего рычания, чтобы казаться крупнее и, следовательно, более грозными. Таким образом, собака намерена предотвратить реальную атаку потенциального агрессора и избежать слишком большого ущерба для себя. Рычание собаки, которой угрожают, просто объявляет: «Берегитесь, я большой и опасный».