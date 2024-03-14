Стилист рассказал, почему SHAMAN начал выступать в парике

Появление SHAMAN в парике решили прокомментировать и эксперты. Например, стилист международного уровня Николай Бритвин озвучил мнение, что последний образ певца призван не сколько привлечь внимание, а спасти натуральные волосы Ярослава, которые могли быть испорчены продолжительным ношением дред и осветляющей краской. Стилист не исключает, что в скором времени зрители увидят певца с короткой стрижкой, так как он начнет отращивать здоровые волосы.