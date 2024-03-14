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Posted 14 марта, 20:59

Published 14 марта, 20:59

Modified 9 сентября, 20:10

Updated 9 сентября, 20:10

Стилист рассказал, почему SHAMAN начал выступать в парике

14 марта 2024, 20:59
В последнее время Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, стал чаще менять образы. Так, на концерте, который проходил 8 марта, артист предстал перед зрителями с длинными платиновыми волосами, чем крайне удивил своих преданных фанатов.

Как сообщает muz-tv.ru, такой кардинально поменявшийся образ певца вызвал бурные обсуждения, так как в начале своей карьеры SHAMAN запомнился аудитории дредами, которые не всегда вызывали одобрение у слушателей.

Появление SHAMAN в парике решили прокомментировать и эксперты. Например, стилист международного уровня Николай Бритвин озвучил мнение, что последний образ певца призван не сколько привлечь внимание, а спасти натуральные волосы Ярослава, которые могли быть испорчены продолжительным ношением дред и осветляющей краской. Стилист не исключает, что в скором времени зрители увидят певца с короткой стрижкой, так как он начнет отращивать здоровые волосы.

Собеседник издания заявляет, что дреды и окрашивания могли испортить шевелюру настолько, что SHAMAN попросту сбрил свои натуральные волосы и поэтому пока будет появляться на сцене в париках. Он уповает на то, что частые осветления волос отрицательно влияют на их качество. Схожим образом на структуру волосяных фолликулов влияют и дреды.

Подобные смены сценических образов ранее можно было наблюдать и у других звезд, например, у Филиппа Киркорова, который начал носить парики из-за стилистических экспериментов с блондом.

Представители шоу-бизнеса страдают от необходимости часто менять свой внешний вид, что в итоге отрицательно влияет на их здоровье, вызывает проблемы с волосами, кожей, обменом веществ.

#Знаменитости
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