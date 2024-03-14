Сколько стоило самое дорогое украшение королевы Елизаветы, которое она не носила

Posted 14 марта, 08:55
Published 14 марта, 08:55
Modified 9 сентября, 20:07
Updated 9 сентября, 20:07
У королевы Великобритании, как и положено монаршей особе, было немало различных драгоценностей, настоящих произведений ювелирного искусства. Все они, безусловно, были очень дорогими — и колье, и броши, и другие украшения. Однако гордостью коллекции Елизаветы II была диадема стоимостью более чем восемь миллионов долларов. Эта диадема официально считалась самым дорогим украшением британской королевы.
Известно, что дизайн этого роскошного украшения разработал принц Альберт, который приходился королеве Елизавете прапрадедом. Украшение появилось в XIX столетии, и именно тогда принц Альберт преподнес его в подарок королеве Виктории, своей супруге.
Изначально в диадеме было более 2,5 тысячи бриллиантов. Позднее тиару решили сделать немного скромнее и уменьшили. Королевское украшение, согласно традиции, передавалось из поколения в поколение. Его наследницей после королевы Виктории стала королева Александра, затем диадема перешла к королеве Марии, а после ее получила и Елизавета II.
Самая дорогая диадема в коллекции украшений королевы Елизаветы II имела свое название — Oriental Circlet. Об этом украшении многие знали, однако мало кто видел его на самой королеве. Доподлинно известно, что британская королева ни разу не появлялась на публике в этой диадеме.
Как считают эксперты, королева предпочитала не носить свою роскошную диадему по той причине, что украшение представляло особую ценность. Назвать его аксессуаром попросту невозможно — скорее, речь идет об экспонате, которому место в музее. Кстати, в последний раз легендарную диадему видели на матери королевы Елизаветы II.
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