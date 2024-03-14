Сколько стоило самое дорогое украшение королевы Елизаветы, которое она не носила

У королевы Великобритании, как и положено монаршей особе, было немало различных драгоценностей, настоящих произведений ювелирного искусства. Все они, безусловно, были очень дорогими — и колье, и броши, и другие украшения. Однако гордостью коллекции Елизаветы II была диадема стоимостью более чем восемь миллионов долларов. Эта диадема официально считалась самым дорогим украшением британской королевы.