Самые нелепые и безумно дорогие покупки знаменитостей

Звездная пара Джей Зи и Бейонсе никогда не скупилась на своих детей. В частности, своей дочери Блю Айви родители сделали совершенно невероятный подарок — куклу Барби в платье из настоящих бриллиантов. Стоит отметить, что такой презент они преподнесли девочке в честь ее первого дня рождения. Торт к празднику обошелся звездным родителям в две тысячи долларов, а праздничный букет — почти в сто тысяч.