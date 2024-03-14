Самые нелепые и безумно дорогие покупки знаменитостей

Posted 14 марта, 09:47
Published 14 марта, 09:47
Modified 9 сентября, 20:07
Updated 9 сентября, 20:07
Светская дива Пэрис Хилтон несколько лет назад купила для своих домашних питомцев отдельное жилье, и не простое, а целую виллу. Стоимость жилья составила более 300 тысяч долларов — это была 300-метровая вилла, причем с дизайнерской и очень дорогой мебелью.
Звездная пара Джей Зи и Бейонсе никогда не скупилась на своих детей. В частности, своей дочери Блю Айви родители сделали совершенно невероятный подарок — куклу Барби в платье из настоящих бриллиантов. Стоит отметить, что такой презент они преподнесли девочке в честь ее первого дня рождения. Торт к празднику обошелся звездным родителям в две тысячи долларов, а праздничный букет — почти в сто тысяч.
Певица Селин Дион сделала вполне полезное приобретение, правда, довольно дорогое — увлажнитель воздуха, который обошелся ей в два миллиона долларов. Свою покупку певица объяснила тем, что ее голосовым связкам нужен особый воздух.
Американский миллиардер Дональд Трамп ценит комфорт, поэтому он решил не отказывать себе в таком удовольствии, как водные процедуры прямо на борту своего личного самолета. Теперь он может принимать ванну в полете.
Актер Том Круз решил не мелочиться и приобрел аппарат УЗИ — специально для того, чтобы наблюдать за беременностью Кэти Холмс, с которой он тогда состоял в браке. Покупка обошлась Крузу в 200 тысяч долларов, а после того, как ребенок появился на свет, оборудование передали в дар больнице.
Арнольд Шварценеггер исполнил свою детскую мечту, пусть и довольно необычным способом, — он купил себе танк, причем вовсе не игрушечный, а самый что ни на есть настоящий. Покупка обошлась актеру в полтора миллиона долларов.
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