Лечебное голодание — перспективный метод улучшения собственного самочувствия

Вместе с тем Селиг советует не поститься слишком долго. Одной или двух недель, по его мнению, будет достаточно. Он также подчеркнул, что нельзя отказываться от еды детям, подросткам и беременным женщинам. Люди, имеющие хронические заболевания, также могут поститься, но под наблюдением врача.