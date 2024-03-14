Лечебное голодание — перспективный метод улучшения собственного самочувствия

Posted 14 марта, 15:00
Published 14 марта, 15:00
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Как отмечается, военный врач Отто Бухингер страдал от тяжелого ревматизма. Чтобы вылечить эту болезнь, вместе с коллегой он решил пройти курс голодания. Суть метода заключалась в снижении употребления твердых продуктов. Спустя несколько дней, в течение которых он употреблял только воду, бульон или чай, Бухингер постепенно вернулся к обычному рациону.
Как отмечал доктор Бухингер, секрет его метода заключается в том, что во время голодания метаболизм человека прерывается. Этот перерыв и используется для изменения рациона питания или для предотвращения реакций в организме, вызванных пищей. Ларс Селиг привел пример, если в организме возникает воспаление, на которое влияет прием продуктов, содержащих жирные кислоты омега-6 или омега-9, то голодание приводит к уменьшению воспаления и постепенному восстановлению организма.
Стоит отметить, что наиболее частым побочным эффектом является то, что отказывающиеся от еды люди начинают худеть. Это объясняется тем, что организм начинает активно расходовать свои резервы из-за снижения потребления питательных веществ.
Вместе с тем Селиг советует не поститься слишком долго. Одной или двух недель, по его мнению, будет достаточно. Он также подчеркнул, что нельзя отказываться от еды детям, подросткам и беременным женщинам. Люди, имеющие хронические заболевания, также могут поститься, но под наблюдением врача.
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