Ирландские исследователи предложили лечить депрессию через нормализацию веса

Posted 14 марта, 12:59
Published 14 марта, 12:59
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Они провели исследование и выявили, как избыточная масса тела влияет на психическое состояние и риск развития депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.
В кросс-секционном исследовании принял участие 1821 человек в возрасте от 46 до 73 лет. Для определения уровня психического благополучия испытуемым было предложено два опросника — пятый индекс благополучия ВОЗ и шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований.
Далее методом линейной регрессии была установлена связь между психическим здоровьем и ожирением. Уточняется, что избыточная масса тела определялась путем расчета индекса массы тела (ИМТ) и отношения объема талии к росту.
Отмечается, что при проведении исследования учитывались такие факторы, как демографические параметры, образ жизни и наличие заболеваний у респондентов.
Результаты исследования показали значительную положительную корреляцию избыточной массы тела с показателями депрессии и обратную корреляцию с показателями психического благополучия. Ученые отметили, что при корректировке других факторов тенденция не изменилась. Показатели соотношения ожирения с оценками по шкале депрессии Центра эпидемиологических исследований оставались высокими.
Также было выявлено, у женщин связь ИМТ с депрессией выражена сильнее по сравнению с мужчинами.
Люди с ожирением склонны к ухудшению психического здоровья, независимо от образа жизни и наличия каких-либо заболеваний. Это значит, что в перспективе лечение депрессии и психических расстройств может включать в себя и решение проблемы избыточного веса, особенно у женщин.
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