Ирландские исследователи предложили лечить депрессию через нормализацию веса

Люди с ожирением склонны к ухудшению психического здоровья, независимо от образа жизни и наличия каких-либо заболеваний. Это значит, что в перспективе лечение депрессии и психических расстройств может включать в себя и решение проблемы избыточного веса, особенно у женщин.