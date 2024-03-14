Что взять с собой в длительную поездку на машине с питомцем?

Posted 14 марта, 05:30
Published 14 марта, 05:30
Modified 9 сентября, 20:05
Updated 9 сентября, 20:05
Автомобильное путешествие с любимым питомцем подарит массу незабываемых впечатлений и море удовольствия только в том случае, если поездка тщательно спланирована, а для домашнего любимца предусмотрены все условия. В салоне ему должно быть удобно, он должен вовремя получать свою еду, справлять нужду, не испытывать укачивания и дискомфорта.
Если щенок или котенок ни разу не ездили в авто, то сразу же отправляться с ними в длительное путешествие нельзя — животное сильно испугается. Ветеринары советуют приучать хвостатого к машине понемногу: берите его на небольшие прогулки в парк или на природу, за город. Так он быстро привыкнет и в поездке будет вести себя спокойно.
Брать с собой переноску — само собой нужно. Но вот держать домашнего питомца в ней всю дорогу — не самая хорошая идея, отмечают бывалые путешественники. Можно просто расположить его на заднем сиденье или в багажнике внедорожника. Чтобы животное не испачкало салон и обивку сидений, можно купить специальное автокресло или гамак. На пол лучше всего постелить мягкий коврик, там питомец тоже может расположиться, если захочет.
Собак и кошек в дороге нужно кормить вовремя — тогда, когда они к этому привыкли. Корм лучше брать не сухой, а наподобие паштета. Они хорошо усваиваются в организме животного, не требуют много воды. Возьмите в дорогу привычные питомцу миски — кормите и поите его во время небольших остановок. Их необходимо делать и для того, чтобы животное справило нужду и побегало — размяло затекшие мышцы.
Давать игрушку домашнему любимцу не обязательно, но собаке, например, можно дать ее любимые косточки. Это отвлечет ее в дороге, поможет, если начнет укачивать.
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