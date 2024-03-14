Что взять с собой в длительную поездку на машине с питомцем?

Приучите питомца к машине заранее В салоне ему должно быть комфортно Еда и питье Игрушки

Собираясь в поездку с домашним питомцем, нужно уделить максимум внимания тому, что взять для хвостатого любимца. Известно, что дорога для многих кошек и собак большой стресс. Так что же поможет им комфортно провести время в пути? Следуйте нашим советам.