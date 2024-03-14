Что будет, если есть творог каждый день

В твороге содержится особый белок — казеин. Он отличается тем, что усваивается медленно, за счет чего обеспечивается рост мышечной массы. Не случайно люди, которые активно занимаются спортом, включают в свой повседневный рацион творог и употребляют его преимущественно перед отходом ко сну. Таким образом, в кровь поступают аминокислоты, и питательные вещества доставляются в мышцы в нужном количестве.