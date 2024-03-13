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Posted 13 марта, 08:10

Published 13 марта, 08:10

Modified 9 сентября, 20:03

Updated 9 сентября, 20:03

Выглядит младше дочерей: 61-летняя Деми Мур посетила вечеринку Vanity Fair

13 марта 2024, 08:10
С 10 на 11 марта в Соединенных Штатах проходила 96-я торжественная церемония вручения премии «Оскар». Традиционно это главное кинособытие года завершается грандиозной вечеринкой от Vanity Fair. Огромный интерес у публики вызвала 61-летняя актриса Деми Мур.

На красную ковровую дорожку она вышла в сопровождении трех дочерей, рожденных от Брюса Уиллиса — 35-летней Румер, 32-летней Скаут и 30-летней Таллулой.

Вместе они радостно и с удовольствием позировали фотографам. Как пишет muz-tv.ru, с нескрываемым восторгом актриса наблюдала за своими повзрослевшими детьми.

Даже учитывая большую разницу в возрасте, рядом с дочерьми Деми Мур выглядела как их ровесница. Ее наряд состоял из облегающего платья, а распущенные волосы и вечерний макияж как нельзя лучше дополняли ее облик. Женственный образ дополнительно подчеркивали золотой клатч и ювелирные украшения.

Не менее простой, но очень стильный наряд выбрала Румер. В длинном пышном розовом платье с декольте она выглядела женственно и утонченно. Таллула предпочла сине-бежевое платье, а волосы собрала в гладкий пучок. Скаут для мероприятия выбрала платье с декольте серебристого цвета, а волосы она предпочла оставить распущенными.

#Знаменитости
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