Выглядит младше дочерей: 61-летняя Деми Мур посетила вечеринку Vanity Fair

Даже учитывая большую разницу в возрасте, рядом с дочерьми Деми Мур выглядела как их ровесница. Ее наряд состоял из облегающего платья, а распущенные волосы и вечерний макияж как нельзя лучше дополняли ее облик. Женственный образ дополнительно подчеркивали золотой клатч и ювелирные украшения.