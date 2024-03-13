Выглядит младше дочерей: 61-летняя Деми Мур посетила вечеринку Vanity Fair

Posted 13 марта, 08:10
Published 13 марта, 08:10
Modified 9 сентября, 20:03
Updated 9 сентября, 20:03
На красную ковровую дорожку она вышла в сопровождении трех дочерей, рожденных от Брюса Уиллиса — 35-летней Румер, 32-летней Скаут и 30-летней Таллулой.
Вместе они радостно и с удовольствием позировали фотографам. Как пишет muz-tv.ru, с нескрываемым восторгом актриса наблюдала за своими повзрослевшими детьми.
Даже учитывая большую разницу в возрасте, рядом с дочерьми Деми Мур выглядела как их ровесница. Ее наряд состоял из облегающего платья, а распущенные волосы и вечерний макияж как нельзя лучше дополняли ее облик. Женственный образ дополнительно подчеркивали золотой клатч и ювелирные украшения.
Не менее простой, но очень стильный наряд выбрала Румер. В длинном пышном розовом платье с декольте она выглядела женственно и утонченно. Таллула предпочла сине-бежевое платье, а волосы собрала в гладкий пучок. Скаут для мероприятия выбрала платье с декольте серебристого цвета, а волосы она предпочла оставить распущенными.
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