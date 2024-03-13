Топ-7 способов избавиться от синяков, отеков и морщин под глазами

Posted 13 марта, 07:03
Published 13 марта, 07:03
Modified 9 сентября, 20:02
Updated 9 сентября, 20:02
Хорошее народное средство против сильных отеков — легкий массаж, который нужно делать чистыми металлическими ложками. Их гладкая поверхность не повреждает кожу, а холод помогает вернуть ей тонус.
Эффективный лайфхак от косметологов: чтобы убрать мешки под глазами в домашних условиях, помассируйте проблемную область подушечками большого и указательного пальцев. Для усиления эффекта предварительно смочите пальцы в холодной воде.
Еще один полезный совет: чтобы быстро устранить синяки и отеки после бессонной ночи, утром нанесите на проблемную зону крем для кожи вокруг глаз. На ночь его следует оставить в холодильнике, желательно в дверце.
Отечность век прекрасно снимает лед. Желательно замораживать не простую воду, а отвары трав, например ромашки аптечной. Можно протирать ледяными кубиками не только кожу вокруг глаз, но и все лицо полностью.
Охлажденные пакетики, оставшиеся после заваривания чая, тоже отлично помогают бороться с косметическими проблемами, в частности темными кругами под глазами. Пакетики нужно положить на закрытые веки и подержать 10–15 минут. Для полного избавления от проблем с кожей желательно повторять процедуру ежедневно.
Уменьшить припухлость помогут тонкие ломтики сырого картофеля. Их нужно положить на веки и оставить на полчаса. Отличный эффект дает домашняя маска из картофеля, измельченного на терке. Получившуюся кашицу заворачивают в марлю и прикладывают к коже под глазами на 15–20 минут.
Не совсем домашнее средство, но очень действенное. В состав пропитки для патчей входит много полезных веществ, которые осветляют кожу под глазами и помогают держать ее в тонусе. Поэтому важно держать их под рукой, а если быть точнее, на полке холодильника.
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