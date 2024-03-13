Рейтинг самых популярных российских артистов возглавил SHAMAN

Авторы исследования отмечают, что сегодня в большие туры по России едут только те исполнители, которые уверены в том, что смогут собрать большие концертные залы и организаторам не придётся в последний момент распределять билеты бесплатно. Таких сейчас немного. При этом многие звезды сегодня предпочитают пользоваться прошлой популярностью, чтобы попасть в жюри различных телешоу или спеть пару раз на большом сборном концерте. Ехать работать в небольших залах выгодно не всегда. Разве что если речь идёт об очень богатых людях или о выезде в Эмираты.