Рейтинг самых популярных российских артистов возглавил SHAMAN

Posted 13 марта, 11:52
Published 13 марта, 11:52
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
Редакция KP.RU изучила графики гастролей и кассовые сборы российских певцов в 2024 году, чтобы определить, кого же на самом деле любит зритель.
Авторы исследования отмечают, что сегодня в большие туры по России едут только те исполнители, которые уверены в том, что смогут собрать большие концертные залы и организаторам не придётся в последний момент распределять билеты бесплатно. Таких сейчас немного. При этом многие звезды сегодня предпочитают пользоваться прошлой популярностью, чтобы попасть в жюри различных телешоу или спеть пару раз на большом сборном концерте. Ехать работать в небольших залах выгодно не всегда. Разве что если речь идёт об очень богатых людях или о выезде в Эмираты.
Самым гастролирующим в 2023–2024 годах стал SHAMAN. Он 90 раз собирал полные залы на гастролях, это без учёта мероприятий. В его весеннем расписании около 30 концертов, из которых 3 сольных — в столице, и билеты на них уже проданы. Часто исполнителю приходится давать сразу 2 концерта, когда он приезжает в какой-либо город, так как на первый концерт билеты разбираются мгновенно.
Не отстаёт от молодого певца и ветеран отечественной поп-сцены Григорий Лепс. Его концерты — это всегда аншлаг. Популярны «Руки Вверх!». Сергей Лазарев также вынужден организовывать дополнительные выступления, так как на одном концерте не хватает мест для всех желающих. У Ярослава Сумишевского только до июня текущего года 30 выступлений.
Гастроли «Любэ» — это всегда аншлаги, как и у Газманова, Шуфутинского, «Зверей» и Гагариной.
Примечательно, что в большинстве случаев артисты, которые действительно популярны в народе, чётко обозначают свою патриотическую позицию.
По словам продюсера Ильи Саглиани, список артистов, концерты которых охотно посещают россияне, претерпел серьёзные изменения. Так называемых «молчунов», не поддерживающих свою страну, но пытающихся здесь зарабатывать, исключили сами зрители. А сбежавшие за границу исполнители исключили себя сами.
Полные залы сегодня собирают артисты-патриоты — это Расторгуев, SHAMAN, Лепс. Эти же люди выступают на концертах в поддержку специальной военной операции, в том числе тех, что даются для наших бойцов.
Россиянам импонирует чётко выраженная патриотическая позиция. Они понимают, что лидеры мнений в такое время должны быть с народом.
Также продюсер отметил, что появилось много новых артистов, исполняющих патриотический репертуар, много поэтов и композиторов. Вскоре их узнает широкая аудитория.
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