Поклонницы Михайлова сочли оскорбительным для артиста видеообращение Пугачевой

Posted 13 марта, 07:03
Published 13 марта, 07:03
Modified 9 сентября, 20:02
Updated 9 сентября, 20:02
Напомним, певец Стас Михайлов высказал мнение, что артисты, которые ругают Россию и некорректно ведут себя по отношению к родной стране, еще «приползут на коленях» обратно. В ответ на это Алла Пугачева опубликовала видеозапись, где достаточно в грубой форме дала совет коллеге зарабатывать в России, в то время как «нормальные люди не собираются возвращаться».
Стоит отметить, что уехавшие из страны российские звезды поддержали певицу, поставив лайки под постом с видеозаписью. А представители эстрады, оставшиеся в России, напротив, раскритиковали обращение артистки в своих комментариях.
Популярный исполнитель Юрий Лоза придерживается мнения, что не стоит слишком муссировать эту тему и уделять большое внимание словам артистки, которая на данный момент является гражданкой Израиля. Композитор также предположил, что публичный скандал — это средство привлечения внимания к новому альбому Пугачевой, который недавно вышел.
Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией считают, что Аллу Пугачеву пора внести в список иноагентов из-за ее высказываний о России. Соответствующее заявление уже поступило в генеральную прокуратуру. Однако некоторые артисты с этим не согласились, например Никита Джигурда и Станислав Садальский.
Создатель группы «Цветы», продюсер Стас Намин отметил, что Пугачева покинула Россию вынужденно. Артистка решила сохранить семью и отправилась вслед за мужем, который придерживается антироссийской позиции. При этом в Израиле ей живется намного хуже, чем в России, сказал Намин.
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