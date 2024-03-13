Поклонницы Михайлова сочли оскорбительным для артиста видеообращение Пугачевой

Напомним, певец Стас Михайлов высказал мнение, что артисты, которые ругают Россию и некорректно ведут себя по отношению к родной стране, еще «приползут на коленях» обратно. В ответ на это Алла Пугачева опубликовала видеозапись, где достаточно в грубой форме дала совет коллеге зарабатывать в России, в то время как «нормальные люди не собираются возвращаться».