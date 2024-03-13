Как делегировать обязанности на работе и в жизни? 7 простых шагов

На подчиненных можно переложить часть рутинных задач, с которыми они справятся без вашей помощи, часть срочных дел и те обязанности, которые они могут выполнить даже лучше, чем вы. Себе оставьте самые сложные и неприятные дела, но постепенно сводите их к минимуму, перекладывая на профессионалов.