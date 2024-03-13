Как делегировать обязанности на работе и в жизни? 7 простых шагов

Posted 13 марта, 08:35
Published 13 марта, 08:35
Modified 9 сентября, 20:03
Updated 9 сентября, 20:03
Подумайте о том, какие поручения вы готовы передать подчиненным или домашним. Составьте список дел — от самых неприятных и сложных до легковыполнимых.
На подчиненных можно переложить часть рутинных задач, с которыми они справятся без вашей помощи, часть срочных дел и те обязанности, которые они могут выполнить даже лучше, чем вы. Себе оставьте самые сложные и неприятные дела, но постепенно сводите их к минимуму, перекладывая на профессионалов.
Ориентируйтесь на умения и склонности подчиненных или домашних. Например, если вам нужно организовать корпоративное мероприятие, поручите это самому коммуникабельному сотруднику, а работу с базой данных — усидчивому и скрупулезному работнику.
Также делегируйте и обязанности в семье. Например, если мужу нравится готовить, то доверьте ему приготовить завтрак, а на себя возьмите оплату коммунальных счетов.
Не стоит сразу нагружать сотрудника или близкого человека обязанностями. Начинайте с маленьких поручений — когда сотрудник начнет с ними справляться, ему можно будет поручить дело посложнее.
Постепенно передавайте домашние дела и обязанности другим членам семьи. Например, сначала доверьте ребенку самому убрать игрушки, потом — вынести мусор, застелить кровать и др. Со временем ребенок приучится к самостоятельности и станет отличным помощником в домашних делах.
Перед тем как делегировать задачу, ее решение стоит обсудить. При этом не надо сразу объяснять сотруднику, как бы вы решали тот или иной вопрос. Пусть он самостоятельно предложит план действий. При необходимости дайте совет, но не указывайте, как и что делать.
Не делегируйте домашние дела просто потому, что вам не хочется их выполнять. Передача полномочий должна преследовать иные цели — самостоятельное принятие решений и ответственность за них.
Контролируйте выполнение задач, но не вмешивайтесь в процесс. При постоянном контроле у сотрудников разовьется комплекс беспомощности и не возникнет чувства ответственности за выполнение поручения. В результате всё снова придется решать самому.
Ответственность за выполнение того или иного дела всегда лежит на руководителе. Сотрудник лишь разделяет меру ответственности, и обвинять его в неправильном решении задачи не стоит. Возможно, это вы неверно объяснили, что от него требуется. Делегируя обязанности, уточните, какие вопросы и действия должны быть согласованы с вами, а какие решения сотрудник может принимать самостоятельно.
Сотрудник должен чувствовать, что делает важное и нужное дело, что ему доверяют и уважают его способности и умения. Не забудьте поблагодарить близких за помощь, а сотрудника — похвалить за успешное выполнение поручения.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14