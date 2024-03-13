Фильм «Оппенгеймер» взял «Оскара» в номинации «Лучшая картина этого года»

Также продюсер поблагодарил съёмочную группу и актёров, снимавшихся в фильме. Он заявил, что работавшая над картиной команда «просто невероятна». В финальной части речи Эмма Томас упомянула своих детей и покойную мать, так как церемония проходила как раз в британский День матери.