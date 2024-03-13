Фильм «Оппенгеймер» взял «Оскара» в номинации «Лучшая картина этого года»

Posted 13 марта, 08:44
Published 13 марта, 08:44
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
Продюсер Эмма Томас заявила, что давно мечтала о заветной позолоченной статуэтке. При этом, по её словам, она считала такой вариант маловероятным. Также она поблагодарила своего супруга — режиссёра Кристофера Нолана, снявшего этот фильм. Томас назвала мужа гениальным режиссёром.
В свою очередь Нолан назвал супругу «продюсером всех наших фильмов и всех наших детей».
Также продюсер поблагодарил съёмочную группу и актёров, снимавшихся в фильме. Он заявил, что работавшая над картиной команда «просто невероятна». В финальной части речи Эмма Томас упомянула своих детей и покойную мать, так как церемония проходила как раз в британский День матери.
Фильм получил рекордные 5 статуэток: за лучшую режиссуру, лучшую драму, лучшую мужскую роль (Киллиан Мёрфи), за мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший), а также за саундтрек
При этом фильм высоко оценили не только киноведы, но и зрители. Он стал одним из самых кассовых в минувшем году и самым кассовым за всю историю среди биографических лент.
Кристоферу Нолану удалось рассказать историю человека, которого называют «отцом атомной бомбы». Именно его работа позволила снести с лица Земли Хиросиму и Нагасаки. В фильме также показана политическая деятельность учёного, в том числе связь с коммунистами.
В интервью Associated Press режиссёр сказал, что ему было интересно наблюдать, как молодёжь реагирует на эту часть истории США. Также он отметил, что отличная игра актёров наполнила повествование эмоциями.
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