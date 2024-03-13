Что за смертельная лихорадка денге, которой массово болеют россияне на Шри-Ланке

Как можно защититься от инфицирования? Медики предлагают использовать репелленты, а также специальные защитные маски от насекомых, стараться избегать мест, где есть комары. При подозрении на наличие опасного заболевания необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Более того, прием ряда противовоспалительных средств, привычных россиянам, может только усугубить ситуацию. Что касается лекарств против лихорадки денге, то их в настоящее время не существует, равно как и вакцины против этого опасного заболевания.