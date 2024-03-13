Что за смертельная лихорадка денге, которой массово болеют россияне на Шри-Ланке

Posted 13 марта, 07:28
Published 13 марта, 07:28
Modified 9 сентября, 20:03
Updated 9 сентября, 20:03
Накануне россиянка, отдыхавшая на Шри-Ланке, заразилась опасной болезнью — лихорадкой денге. Женщина, выявив у себя симптомы заболевания, пыталась лечиться самостоятельно, поскольку не имела страховки, однако в итоге ее госпитализировали и она умерла в местной больнице.
Россияне, которые находятся на отдыхе в Шри-Ланке, сообщают о том, что лихорадка денге действительно распространяется по территории государства. К настоящему моменту выявлено и подтверждено уже несколько десятков фактов инфицирования опасной болезнью, причем эпицентром ее распространения стал город Коломбо — столица Шри-Ланки. В больницах находятся несколько российских туристов.
Местные медики утверждают: невозможно было спрогнозировать рост заболеваемости лихорадкой денге, поскольку болезнь имеет свойство распространяться только в определенный сезон. Февраль, март — время, совершенно не типичное для распространения лихорадки денге, так как в это время на Шри-Ланке нет дождей и, соответственно, практически нет комаров, разносчиков этого вируса.
Лихорадкой денге можно заразиться через укус комара. Затем могут появляться типичные для опасного заболевания симптомы — повышение температуры, слабость. Впрочем, некоторые медики утверждают, что комары — это не более чем «посредники» в цепочке распространения лихорадки денге.
Как можно защититься от инфицирования? Медики предлагают использовать репелленты, а также специальные защитные маски от насекомых, стараться избегать мест, где есть комары. При подозрении на наличие опасного заболевания необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Более того, прием ряда противовоспалительных средств, привычных россиянам, может только усугубить ситуацию. Что касается лекарств против лихорадки денге, то их в настоящее время не существует, равно как и вакцины против этого опасного заболевания.
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