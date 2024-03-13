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Posted 13 марта, 07:28

Published 13 марта, 07:28

Modified 9 сентября, 20:03

Updated 9 сентября, 20:03

Что за смертельная лихорадка денге, которой массово болеют россияне на Шри-Ланке

Что за смертельная лихорадка денге, которой массово болеют россияне на Шри-Ланке

13 марта 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Что за смертельная лихорадка денге, которой массово болеют россияне на Шри-Ланке
Лихорадка денге — вирусное заболевание, которым можно заразиться через укус комара. Насколько опасна эта болезнь, есть ли вероятность того, что ее «привезут» в Россию туристы из Шри-Ланки, — разбираемся в этом материале.

Лихорадка денге: ситуация на Шри-Ланке

Накануне россиянка, отдыхавшая на Шри-Ланке, заразилась опасной болезнью — лихорадкой денге. Женщина, выявив у себя симптомы заболевания, пыталась лечиться самостоятельно, поскольку не имела страховки, однако в итоге ее госпитализировали и она умерла в местной больнице.

Россияне, которые находятся на отдыхе в Шри-Ланке, сообщают о том, что лихорадка денге действительно распространяется по территории государства. К настоящему моменту выявлено и подтверждено уже несколько десятков фактов инфицирования опасной болезнью, причем эпицентром ее распространения стал город Коломбо — столица Шри-Ланки. В больницах находятся несколько российских туристов.

Местные медики утверждают: невозможно было спрогнозировать рост заболеваемости лихорадкой денге, поскольку болезнь имеет свойство распространяться только в определенный сезон. Февраль, март — время, совершенно не типичное для распространения лихорадки денге, так как в это время на Шри-Ланке нет дождей и, соответственно, практически нет комаров, разносчиков этого вируса.

Лихорадкой денге можно заразиться через укус комараЛихорадкой денге можно заразиться через укус комара
Лихорадкой денге можно заразиться через укус комара. Фото: Изображение Midjourney

Симптомы опасного заболевания

Лихорадкой денге можно заразиться через укус комара. Затем могут появляться типичные для опасного заболевания симптомы — повышение температуры, слабость. Впрочем, некоторые медики утверждают, что комары — это не более чем «посредники» в цепочке распространения лихорадки денге.

Как можно защититься от инфицирования? Медики предлагают использовать репелленты, а также специальные защитные маски от насекомых, стараться избегать мест, где есть комары. При подозрении на наличие опасного заболевания необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Более того, прием ряда противовоспалительных средств, привычных россиянам, может только усугубить ситуацию. Что касается лекарств против лихорадки денге, то их в настоящее время не существует, равно как и вакцины против этого опасного заболевания.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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