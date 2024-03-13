Что такое пьядина и почему её стоит попробовать будучи в Италии

Что такое пьядина Как и из чего готовят пьядину

Пьядина — блюдо традиционной итальянской кухни, менее известное россиянам, чем пицца или спагетти, однако не менее аутентичное и вкусное. Рассказываем, что такое пьядина и почему ее обязательно стоит попробовать, оказавшись в Италии.