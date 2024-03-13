Что такое пьядина и почему её стоит попробовать будучи в Италии

Posted 13 марта, 07:34
Published 13 марта, 07:34
Modified 9 сентября, 20:03
Updated 9 сентября, 20:03
Пьядина — не что иное, как итальянская лепешка, которая считается традиционным блюдом для кухни некоторых регионов страны. В частности, его готовят и подают в ресторанах Эмилии-Романьи.
Для местных жителей пьядина считается аналогом фастфуда, однако на самом деле блюдо имеет очень древнюю и интересную историю. На протяжении веков лепешка считалась традиционной едой итальянских крестьян — ее употребляли как более дешевый аналог хлеба, пьядину готовили самостоятельно, используя самые простые и доступные продукты. Затем лепешка начала появляться на столах более обеспеченных итальянцев и вскоре стала универсальным блюдом. Правда, в зависимости от достатка семьи, готовить ее могли либо на свином жире, предварительно растопленном, либо на настоящем оливковом масле.
Согласно традициям, пьядина выпекается на каменной широкой плите. Ингредиенты итальянской лепешки — свиной жир, мука, небольшое количество молока, соль и сахар. Тесто особым образом вымешивается, настаивается и в виде лепешек жарится на сковороде, обязательно сухой, до образования золотистой корочки. Подают пьядину сразу к столу, предварительно положив в нее начинку.
Рецепты, которые используются для приготовления пьядины, могут варьироваться в зависимости от итальянского региона. К примеру, в Римини лепешки выпекаются очень тонкими, в Равенне они получаются более толстыми.
Что касается начинки, то ее функции в случае с пьядиной может выполнять что угодно: салями, сыры, твердые и мягкие, базилик, руккола, ветчина. В итальянских ресторанах лепешка подается в виде рулета с начинкой либо в открытом виде — в форме полукруга, когда одна пьядина накрывается второй. В некоторых кафе итальянскую лепешку подают с небольшими кусками слегка поджаренного сала. Многие итальянцы любят пьядину в закрытом виде — блюдо называется крещоне. По сути, это две лепешки, у которых начинка располагается по центру. Их края соединяются особым образом, при помощи вилки или вручную.
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