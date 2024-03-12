Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома из-за плохого подарка на 8 Марта

Posted 12 марта, 14:26
Published 12 марта, 14:26
Modified 9 сентября, 20:00
Updated 9 сентября, 20:00
Поп-исполнительница дала комментарий для передачи «Ты не поверишь», в котором пожаловалась, что мужу практически никогда не удавалось порадовать ее подарками-сюрпризами. И в этом году артистка решила прибегнуть к суровым мерам. Она пообещала выгнать своего спутника жизни из дома, если он в очередной раз преподнесет ей что-либо ненужное и неподходящее. Об этом пишет muz-tv.ru.
Проблема в том, что Иосиф, как и любой среднестатический мужчина, считает, что подарки должны быть сугубо утилитарными, например, кастрюля или сковородка. Однажды он уже подарил жене хлебопечку, которой она совершенно не обрадовалась, так как постоянно сидела на строгой диете. В итоге данная техника оказалась невостребованной и долгое время пылилась на полке шкафа.
В другой раз продюсер подарил супруге отпариватель, который в то время настойчиво рекламировался по телевизору. Видимо, поддавшись маркетинговой уловке, Иосиф и приобрел такую вещь в подарок. Однако презенту обрадовалась не Валерия, а помощница семьи по дому.
Но на прошедший недавно Международный женский день певица все же получила обрадовавший ее презент. Речь идет о фене-стайлере, который она оценила по достоинству, и посчитала, что угрозы выгнать супруга из дома наконец-то подействовали.
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