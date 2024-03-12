Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома из-за плохого подарка на 8 Марта

Поп-исполнительница дала комментарий для передачи «Ты не поверишь», в котором пожаловалась, что мужу практически никогда не удавалось порадовать ее подарками-сюрпризами. И в этом году артистка решила прибегнуть к суровым мерам. Она пообещала выгнать своего спутника жизни из дома, если он в очередной раз преподнесет ей что-либо ненужное и неподходящее. Об этом пишет muz-tv.ru.