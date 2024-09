Ученые предлагают лечить тревожные расстройства личности через кишечник

Миллионы людей в мире страдают от тревожных расстройств. В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) было опубликовано исследование, которое пролило свет на физиологические причины поведенческих расстройств.

Ученые выявили, что у людей с повышенной тревожностью микробиота кишечника отличается от других. Так, при ее пересадке мышам она усиливает социальные страхи. Понятие »микробиома кишечника» Микробиом кишечника представляет собой сообщество микроорганизмов в пищеварительном тракте — вирусов, бактерий, грибков и других. Данная экосистема помогает пищеварению и влияет на метаболизм, иммунитет и работу мозга. При стрессе или приеме антибиотиков баланс микроорганизмов в кишечнике нарушается. Это может привести к проблемам со здоровьем, включая психические расстройства. Связь микробиоты кишечника с поведением Ученые из Оксфордского университета выявили, что некоторые из содержащихся в кишечнике микробов оказывают влияние на эмоциональное состояние человека и черты его характера. Дело в том, что микробы могут вырабатывать нейротрансмиттеры, играющие важную роль в регуляции поведения и настроения. Это серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Понимание механизма влияния кишечника на мозг и поведение человека может проложить путь к разработке профилактических стратегий и мер по улучшению образа жизни, которые направлены на обеспечение психической устойчивости. Микробиом кишечника представляет собой сообщество микроорганизмов . Фото: 1MI Эксперимент с мышами В целях изучения влияния микробиоты кишечника на социальные страхи ученые из PNAS провели исследование на мышах. Животным пересадили микробиоту здоровых людей и пациентов с социальными тревожными расстройствами. Результаты показали, что у мышей, в организм которых трансплантировали микробиоту тревожных людей, изменилось поведение. Они стали более боязливыми. При этом у них наблюдалось снижение иммунитета и стрессоустойчивости. Ученые пришли к выводу, что одним из факторов психических расстройств является кишечный дисбаланс. Практическая значимость исследования Ученые предлагают для лечения и профилактики психических и поведенческих расстройств в первую очередь привести в порядок микробиом кишечника. Для этого важно сбалансированно питаться и минимизировать прием антибиотиков. Так, для поддержания здоровой микрофлоры кишечника важно употреблять разнообразную растительную пищу и продукты, богатые клетчаткой. Исследователи подчеркнули, что пробиотики при стрессе, тревоге и депрессии гораздо эффективнее пребиотиков. В клинических случаях для лечения психических расстройств может применяться такой метод, как трансплантация микробиоты. Таким образом, исследование о связи социальной тревожности и изменений в микробиоме кишечника является существенным прогрессом в понимании взаимосвязи между пищеварительной системой, мозгом, эмоциональным состоянием и поведением людей. Выявленные механизмы могут послужить базой для разработки терапевтических и профилактических методов, а также персонализированных подходов к лечению психических заболеваний.