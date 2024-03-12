Ученые предлагают лечить тревожные расстройства личности через кишечник

Ученые из Оксфордского университета выявили, что некоторые из содержащихся в кишечнике микробов оказывают влияние на эмоциональное состояние человека и черты его характера. Дело в том, что микробы могут вырабатывать нейротрансмиттеры, играющие важную роль в регуляции поведения и настроения. Это серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Понимание механизма влияния кишечника на мозг и поведение человека может проложить путь к разработке профилактических стратегий и мер по улучшению образа жизни, которые направлены на обеспечение психической устойчивости.