Ученые предлагают лечить тревожные расстройства личности через кишечник

Posted 12 марта, 10:25
Published 12 марта, 10:25
Modified 9 сентября, 19:57
Updated 9 сентября, 19:57
Ученые выявили, что у людей с повышенной тревожностью микробиота кишечника отличается от других. Так, при ее пересадке мышам она усиливает социальные страхи.
Понятие »микробиома кишечника»
Микробиом кишечника представляет собой сообщество микроорганизмов в пищеварительном тракте — вирусов, бактерий, грибков и других. Данная экосистема помогает пищеварению и влияет на метаболизм, иммунитет и работу мозга.
При стрессе или приеме антибиотиков баланс микроорганизмов в кишечнике нарушается. Это может привести к проблемам со здоровьем, включая психические расстройства.
Связь микробиоты кишечника с поведением
Ученые из Оксфордского университета выявили, что некоторые из содержащихся в кишечнике микробов оказывают влияние на эмоциональное состояние человека и черты его характера. Дело в том, что микробы могут вырабатывать нейротрансмиттеры, играющие важную роль в регуляции поведения и настроения. Это серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Понимание механизма влияния кишечника на мозг и поведение человека может проложить путь к разработке профилактических стратегий и мер по улучшению образа жизни, которые направлены на обеспечение психической устойчивости.
Эксперимент с мышами
В целях изучения влияния микробиоты кишечника на социальные страхи ученые из PNAS провели исследование на мышах. Животным пересадили микробиоту здоровых людей и пациентов с социальными тревожными расстройствами. Результаты показали, что у мышей, в организм которых трансплантировали микробиоту тревожных людей, изменилось поведение. Они стали более боязливыми. При этом у них наблюдалось снижение иммунитета и стрессоустойчивости. Ученые пришли к выводу, что одним из факторов психических расстройств является кишечный дисбаланс.
Практическая значимость исследования
Ученые предлагают для лечения и профилактики психических и поведенческих расстройств в первую очередь привести в порядок микробиом кишечника. Для этого важно сбалансированно питаться и минимизировать прием антибиотиков. Так, для поддержания здоровой микрофлоры кишечника важно употреблять разнообразную растительную пищу и продукты, богатые клетчаткой.
Исследователи подчеркнули, что пробиотики при стрессе, тревоге и депрессии гораздо эффективнее пребиотиков. В клинических случаях для лечения психических расстройств может применяться такой метод, как трансплантация микробиоты.
Таким образом, исследование о связи социальной тревожности и изменений в микробиоме кишечника является существенным прогрессом в понимании взаимосвязи между пищеварительной системой, мозгом, эмоциональным состоянием и поведением людей. Выявленные механизмы могут послужить базой для разработки терапевтических и профилактических методов, а также персонализированных подходов к лечению психических заболеваний.
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