Леонид Агутин выразил сожаление, что его дочь мало знакома с русской культурой

А вот в США рок-исполнительницу и ее бэнд часто приглашают выступать в ночных клубах. У девушки даже был первый большой опыт проведения концерта на стадионе. Гордый отец рассказал, что Елизавета и ее музыкальный коллектив год назад выступали на разогреве у Bon Jovi — популярных в США рокеров, которые широко известны своей песней It’s My Life. Концерт проходил на двадцатитысячном стадионе во Флориде. Группа Лизы Агутиной приняла участие в конкурсном отборе, где их записи посчитали самыми достойными. Отец начинающей исполнительницы, комментируя такой первый серьезный успех, отмечает, что в Америке намного тяжелее покорять сцену, чем в России, уверяя, что Лизу ждут не менее впечатляющие достижения на музыкальном олимпе и в будущем.