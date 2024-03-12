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Posted 12 марта, 16:28

Published 12 марта, 16:28

Modified 9 сентября, 20:01

Updated 9 сентября, 20:01

Леонид Агутин выразил сожаление, что его дочь мало знакома с русской культурой

12 марта 2024, 16:28
Младшая дочь Леонида Агутина, рожденная в браке с Анжеликой Варум, сейчас проживает в США. 25-летняя девушка решила пойти по стопам родителей и активно занимается музыкой. Леонид рассказал в беседе с VOICE, как сейчас поживает его наследница и что, по его мнению, он упустил в воспитании ранее.

Как сообщает thevoicemag.ru, несмотря на то, что у Агутина две дочери от разных браков, жизнь младшей Лизы интересует общественность куда больше. Тем более девушка давно проживает в Соединенных Штатах, а в 2021 году она получила американское гражданство.

Елизавета на своей новой родине собрала рок-группу, в которой поет песни только по-английски. Такой факт из биографии своего ребенка прокомментировал Агутин, прибыв на премьеру документальной кинокартины «Роман Костомаров: рожденный дважды».

Певцу, одному из главных мэтров отечественной поп-сцены, грустно оттого, что его дочь недостаточно хорошо знакома с русской культурой. Например, он не имеет возможности поговорить с Лизой о Бунине. Агутин подчеркивает, что в силу обстоятельств девочка больше изучала западную культуру, и это в итоге привело ее к созданию собственного музыкального проекта. Леонид отмечает, что, несмотря на юный возраст, Елизавета делает музыку ему на зависть. Речь идет именно о рок-музыке, которая в нашей стране недостаточно востребована.

А вот в США рок-исполнительницу и ее бэнд часто приглашают выступать в ночных клубах. У девушки даже был первый большой опыт проведения концерта на стадионе. Гордый отец рассказал, что Елизавета и ее музыкальный коллектив год назад выступали на разогреве у Bon Jovi — популярных в США рокеров, которые широко известны своей песней It’s My Life. Концерт проходил на двадцатитысячном стадионе во Флориде. Группа Лизы Агутиной приняла участие в конкурсном отборе, где их записи посчитали самыми достойными. Отец начинающей исполнительницы, комментируя такой первый серьезный успех, отмечает, что в Америке намного тяжелее покорять сцену, чем в России, уверяя, что Лизу ждут не менее впечатляющие достижения на музыкальном олимпе и в будущем.

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