Леонид Агутин выразил сожаление, что его дочь мало знакома с русской культурой

Posted 12 марта, 16:28
Published 12 марта, 16:28
Modified 9 сентября, 20:01
Updated 9 сентября, 20:01
Как сообщает thevoicemag.ru, несмотря на то, что у Агутина две дочери от разных браков, жизнь младшей Лизы интересует общественность куда больше. Тем более девушка давно проживает в Соединенных Штатах, а в 2021 году она получила американское гражданство.
Елизавета на своей новой родине собрала рок-группу, в которой поет песни только по-английски. Такой факт из биографии своего ребенка прокомментировал Агутин, прибыв на премьеру документальной кинокартины «Роман Костомаров: рожденный дважды».
Певцу, одному из главных мэтров отечественной поп-сцены, грустно оттого, что его дочь недостаточно хорошо знакома с русской культурой. Например, он не имеет возможности поговорить с Лизой о Бунине. Агутин подчеркивает, что в силу обстоятельств девочка больше изучала западную культуру, и это в итоге привело ее к созданию собственного музыкального проекта. Леонид отмечает, что, несмотря на юный возраст, Елизавета делает музыку ему на зависть. Речь идет именно о рок-музыке, которая в нашей стране недостаточно востребована.
А вот в США рок-исполнительницу и ее бэнд часто приглашают выступать в ночных клубах. У девушки даже был первый большой опыт проведения концерта на стадионе. Гордый отец рассказал, что Елизавета и ее музыкальный коллектив год назад выступали на разогреве у Bon Jovi — популярных в США рокеров, которые широко известны своей песней It’s My Life. Концерт проходил на двадцатитысячном стадионе во Флориде. Группа Лизы Агутиной приняла участие в конкурсном отборе, где их записи посчитали самыми достойными. Отец начинающей исполнительницы, комментируя такой первый серьезный успех, отмечает, что в Америке намного тяжелее покорять сцену, чем в России, уверяя, что Лизу ждут не менее впечатляющие достижения на музыкальном олимпе и в будущем.
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