Каких ошибок следует избегать при занятиях на беговой дорожке?

Переусердствование в скорости на беговой дорожке может быть опаснее, чем на улице. Если на земле, которая не движется под ногами, нужно самому развивать и контролировать скорость, то на беговой дорожке за нее отвечает лента. Таким образом, вы можете быть слишком самоуверенны и установить скорость, которая выведет вас из-под контроля. Беговая дорожка позволяет вам переключаться так, как вы не можете делать на открытом воздухе. Нужно помнить, что скорость относительна, и то, как вы ощущаете пробежку, решает все, желательно особо не соревноваться с кем-либо в скорости бега. Во всяком случае, на беговой дорожке вам следует бежать помедленнее, чем на улице, говорит магистр медицины, ACSM-CEP, CSCS, специалист по физиологии упражнений в больнице специальной хирургии Кейт Бэрд, тем более если вы новичок.