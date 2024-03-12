Каких ошибок следует избегать при занятиях на беговой дорожке?

Posted 12 марта, 07:59
Published 12 марта, 07:59
Modified 9 сентября, 19:57
Updated 9 сентября, 19:57
Но все же бег по движущейся ленте психологически и физически ощущается по-другому, поэтому нужно время, чтобы привыкнуть к нему.
Эксперты советуют не пренебрегать правилами использования беговой дорожки не только новичкам, но и опытным бегунам.
Чаще всего неопытные бегуны прижимаются на беговой дорожке к передней ее части. Это, конечно, безопаснее, чем отходить далеко назад, но при этом такое положение может затруднить размах рук, сократить шаг и помешать легкому наклону вперед, который является ключом к правильной технике бега.
На некоторых беговых дорожках даже есть специальные указатели для размещения торса. Тем не менее новичок сам может найти лучшее положение. Достаточно встать в центре беговой дорожки и оставить перед собой столько места, чтобы ваши руки могли размахивать так же естественно, как и при беге на улице. Некоторые спортсмены даже советуют привлечь друга, который бы заснял ваш бег со стороны. Так можно визуально убедиться, что позади еще достаточно места.
Переусердствование в скорости на беговой дорожке может быть опаснее, чем на улице. Если на земле, которая не движется под ногами, нужно самому развивать и контролировать скорость, то на беговой дорожке за нее отвечает лента. Таким образом, вы можете быть слишком самоуверенны и установить скорость, которая выведет вас из-под контроля. Беговая дорожка позволяет вам переключаться так, как вы не можете делать на открытом воздухе. Нужно помнить, что скорость относительна, и то, как вы ощущаете пробежку, решает все, желательно особо не соревноваться с кем-либо в скорости бега. Во всяком случае, на беговой дорожке вам следует бежать помедленнее, чем на улице, говорит магистр медицины, ACSM-CEP, CSCS, специалист по физиологии упражнений в больнице специальной хирургии Кейт Бэрд, тем более если вы новичок.
Интервалы скорости на беговой дорожке могут сделать тренировку более увлекательной и не похожей на топтание на месте. Но на улице вы можете контролировать собственное замедление, тогда как на беговой дорожке нужно дождаться, пока лента замедлит движение на протекторе.
Вот почему можно увидеть, как бегуны «перепрыгивают рельсы», то есть в прыжке расставляют ноги по бокам от протектора, когда лента продолжает двигаться. Это может привести к травмам. Необходимость внезапного прекращения бега, вероятно, говорит о том, что вы задали слишком высокую скорость и тренировка вышла из-под контроля. Эксперты рекомендуют научиться пользоваться кнопками и снижать с их помощью скорость даже тогда, когда вы бежите на максимальной скорости. Помните, что при структурировании тренировки бегу требуется несколько секунд, чтобы ускориться или замедлиться.
Существует заблуждение, что вы должны уметь бегать быстрее на беговой дорожке, чем на улице, так как это контролируемая среда: нет ветра, холмов (если вы сами их не создаете), нет неровных тротуаров, нет экстремальных температур.
Однако спортивные залы — это среда со своими собственными условиями. Да, летом в нем можно спрятаться от жары, а зимой — от морозов. Однако если вы не привыкли к более высоким температурам, то вы, вероятно, заметите, что бег в жару в закрытом помещении дается сложнее.
По словам специалистов, следует учитывать и предпочтения бегунов. Например, поверхность беговой дорожки будет ощущаться по-разному для любителей бегать по бетонным дорогам и по грунтовым. Также эксперты указывают, что непрерывный бег на тренажере может оказаться непривычным для городских бегунов, привыкших обходить пешеходов и останавливаться на светофорах.
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