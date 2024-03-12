Амстердам — что не стоит делать в городе с раскрепощенной и свободной репутацией

Posted 12 марта, 12:33
Published 12 марта, 12:33
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Туристы, особенно те, кто приезжает в Амстердам впервые, совершают массу пусть и не фатальных, но досадных ошибок. В каких местах им следует быть внимательнее и чего именно нужно постараться не делать?
Де Валлен, известный как квартал красных фонарей, особенно притягивает туристов. Многие хотят осмотреть местную архитектуру, полюбоваться на каналы и, конечно же, увидеть легендарные витрины с женщинами, которые занимаются проституцией. Посмотреть на них, конечно, можно, а вот фотографировать нельзя — таковы правила. Если турист сделает снимок, он нарушит закон.
Кофешоп в Амстердаме — совсем не то, что туристы привыкли понимать под этим названием. Это не кофейни, а специализированные заведения, в которых разрешено употреблять легкие наркотические средства. Так что кофе в амстердамских кофешопах туристы точно не найдут, и за согревающим напитком лучше отправляться в кофейню.
Туристы, собирающиеся в Амстердам в путешествие, часто бывают уверены, что в городе настолько свободные нравы, что можно курить даже в общественных местах. Это не так, и за курение полагается крупный штраф.
Еще одна легенда об Амстердаме связана с полной легализацией наркотиков. Легкие средства в стране легализованы, а вот рекреационные — полностью запрещены. Употреблять даже легкие наркотики в Амстердаме на улице нельзя.
Велосипед — распространенный способ передвижения в Амстердаме, и им пользуются многие туристы. Следует соблюдать установленные правила дорожного движения, в частности, передвигаться исключительно по велосипедным дорожкам и обязательно использовать фары в темное время суток. Согласно закону, вечером и ночью на велосипеде следует ездить с включенными задними и передними фарами.
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