Амстердам — что не стоит делать в городе с раскрепощенной и свободной репутацией

Кофешоп в Амстердаме — совсем не то, что туристы привыкли понимать под этим названием. Это не кофейни, а специализированные заведения, в которых разрешено употреблять легкие наркотические средства. Так что кофе в амстердамских кофешопах туристы точно не найдут, и за согревающим напитком лучше отправляться в кофейню.