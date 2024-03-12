56-летняя Памела Андерсон посетила вечеринку Vanity Fair без макияжа

Posted 12 марта, 14:19
Published 12 марта, 14:19
Modified 9 сентября, 20:00
Updated 9 сентября, 20:00
На мероприятие она явилась в желтом платье с блестками и цветочным узором и без грамма косметики.
Ее сопровождал старший сын, 27-летний Брэндон Томас Ли. На публике он появился в классическом смокинге в сочетании с черным галстуком-бабочкой.
Как пишет people.com, звезда пребывала в прекрасном настроении, много улыбалась. Её светлые волосы были распущены и лежали на плечах.
Андерсон уже не первый раз появляется перед публикой без макияжа. Ранее она сообщила своим сыновьям, что намерена совсем отказаться от услуг команды стилистов. По ее словам, сначала дети были в шоке, но она настояла на своем.
Впервые в таком образе ее заметили на прошлогодней Неделе моды в Париже. В начале марта на вопросы по поводу ее частого появления без макияжа звезда ответила, что ей просто нравится быть естественной.
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