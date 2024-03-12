10 продуктов, которые мы готовим неправильно

Posted 12 марта, 10:12
Published 12 марта, 10:12
Modified 9 сентября, 19:57
Updated 9 сентября, 19:57
А еще нашему желудку нелегко справляться с нагрузкой, которую дают некоторые знакомые с детства сочетания продуктов. Какие блюда следует готовить иначе, чем мы привыкли, — читайте в статье.
Не следует чистить молодой картофель перед тем, как начать его готовить, — он принесет организму больше пользы вместе с кожурой. Дело в том, что именно во внешней оболочке корнеплода содержится много калия, железа и фосфора. Единственным исключением может стать картофель, кожура которого имеет зеленоватый оттенок, — ее обязательно нужно срезать, чтобы избежать отравления.
Чтобы правильно заварить листовой чай, не следует использовать крутой кипяток — оптимально брать воду, нагретую до 80–85 градусов. Приготовленный напиток желательно употребить сразу, так как со временем он теряет свои полезные свойства. Кроме того, не следует готовить чай с молоком или сливками — содержащийся в молоке казеин способствует исчезновению антиоксидантных свойств напитка.
Несомненно, поджаренная до хрустящей корочки брокколи вкусна, но вряд ли полезна, так как при обжарке капуста теряет часть содержащихся в ней витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Не следует также варить брокколи — при этом способе приготовления теряется/разрушается витамин С. Лучше всего готовить капусту на пару.
Бобовые — вкусные и полезные, и многие нередко покупают консервированную фасоль, из которой можно сварить суп, сделать салат или употребить в качестве гарнира. Но не следует готовить что-то, используя содержимое банки полностью, правильнее будет промыть фасоль от рассола. Дело в том, что в нем содержится много натрия и крахмала, которые неполезны для организма и могут испортить вкус блюда.
Немногие умеют правильно готовить рис для плова или гарнира. Чтобы зерно не слипалось, необходимо перед варкой тщательно его промыть, до тех пор пока вода не станет прозрачной, а затем замочить в холодной воде на 20 минут. И тогда после приготовления рис не склеится в одну массу, а получится рассыпчатым, зернышко к зернышку.
Авокадо содержит множество полезных для организма веществ, включая растительные жиры и витамины А, В, Е. Но часто, готовя фрукт к употреблению, мы неправильно его чистим, срезая кожуру слишком толстым слоем, из-за чего часть полезных веществ пропадает зря. Чтобы этого избежать, следует разрезать авокадо, разделить на две половинки, удалить косточку и снять тонкую шкурку, поддев ее ножом.
Помидоры в большинстве случаев мы привыкли есть сырыми, но томаты, прошедшие термическую обработку, становятся в разы полезнее для сердца и сосудов благодаря содержащемуся в них ликопину. Когда мы именно так готовим этот овощ, содержание ликопина в нем концентрируется за счет того, что томаты увариваются и ужариваются.
Гречка с молоком — блюдо вкусное и сытное, но правильнее будет готовить гречневую крупу исключительно на воде. Дело в том, что содержащееся в гречке железо, а в молоке кальций плохо уживаются друг с другом в желудке. Поэтому полезнее для здоровья сочетать гречневую кашу с другими белковыми продуктами — например, с грибами.
Жареные баклажаны довольно популярное блюдо, но, если готовить их таким способом, овощ утрачивает свои полезные свойства. Поэтому лучше будет не жарить баклажаны, а запечь в духовке — в этом случае вкус готового продукта будет ничуть не хуже, а пользы — в разы больше. К слову, для приготовления икры овощи тоже следует запекать, а не обжаривать.
Многие люди любят орехи, но не все знают, что для лучшего усвоения их перед употреблением необходимо готовить, а именно — обжаривать. И дело здесь даже не в улучшении вкуса, а в том, что в сырых орехах содержатся ингибиторы протеазы, которые не дают семенам перевариваться в желудках, чтобы впоследствии, попав в почву, они могли прорасти.
При обжаривании эти вещества теряют свои свойства. Но необходимо учитывать, что при высоких температурах распадаются витамины и антиоксиданты, а также образуется вредный акриламид, поэтому не стоит подвергать орехи нагреву свыше 130 градусов.
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