10 продуктов, которые мы готовим неправильно

Многие люди любят орехи, но не все знают, что для лучшего усвоения их перед употреблением необходимо готовить, а именно — обжаривать. И дело здесь даже не в улучшении вкуса, а в том, что в сырых орехах содержатся ингибиторы протеазы, которые не дают семенам перевариваться в желудках, чтобы впоследствии, попав в почву, они могли прорасти.