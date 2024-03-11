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Posted 11 марта, 11:30

Published 11 марта, 11:30

Modified 9 сентября, 19:54

Updated 9 сентября, 19:54

Почему не действует ботокс: вооружаемся знаниями о ботулинотерапии

Почему не действует ботокс: вооружаемся знаниями о ботулинотерапии

11 марта 2024, 11:30
Фото: 1MI
Почему не действует ботокс: вооружаемся знаниями о ботулинотерапии
Если вы, рассматривая собственное отражение в зеркале, с грустью констатируете факт, что пришла пора бороться с возрастными изменениями, то знайте: первое, что вам предложат в кабинете косметолога, — это ботокс. Читайте в нашем материале ответы на частые вопросы о процедуре.

Препараты на основе ботулотоксина успешно применяли для лечения неврологических заболеваний. А после того, как был открыт такой побочный эффект терапии, как разглаживание морщин, ботокс стали использовать и в косметологии. Отсюда у инъекций появилось еще одно название — уколы красоты.

Как действует ботокс?

Прежде всего врач-косметолог должен определить проблемные зоны на лице — сильные морщины, заломы, провисания. Затем найти мышцы, которые при сокращении травмируют ткань, провоцируя появление складок на коже. В эти мышцы и вводится препарат ботулотоксина, он блокирует передачу нервно-мышечного импульса, в результате мышца расслабляется и кожный покров начинает разглаживаться.

Сколько длится эффект?

Попадая в мышечную ткань, вещество действует постепенно, пациенты могут увидеть первые результаты только через 3-4 дня. По времени эффект сохраняется 8 месяцев и дольше. Длительность действия зависит от образа жизни, дозировки препарата, особенностей организма.

Длительность действия ботулотоксина зависит от образа жизни, дозировки препарата, особенностей организмаДлительность действия ботулотоксина зависит от образа жизни, дозировки препарата, особенностей организма
Длительность действия ботулотоксина зависит от образа жизни, дозировки препарата, особенностей организма. Фото: 1MI

Может ли не подействовать препарат?

Ботокс эффективен в отношении подавляющего числа пациентов, но все же бывают и исключения. Примерно на одного человека из ста инъекции не действуют. Связано это с тем, что в организме таких пациентов присутствуют антитела к вводимому препарату, который нейтрализуют его действие.

Есть ли у него аналоги?

Многие ошибочно полагают, что у ботокса есть аналоги. Это не так. Препарат ботулотоксина типа А, который используется в косметологии, один. Но он выпускается под разными торговыми марками, а именно: «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин», «Лантокс», «Ботулокс» и другие.

Вызывает ли привыкание?

Препарат не вызывает привыкания, если дозировка и частота процедур рассчитаны правильно, то инъекции всегда будут эффективны.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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