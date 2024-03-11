Почему не действует ботокс: вооружаемся знаниями о ботулинотерапии

Posted 11 марта, 11:30
Published 11 марта, 11:30
Modified 9 сентября, 19:54
Updated 9 сентября, 19:54
Препараты на основе ботулотоксина успешно применяли для лечения неврологических заболеваний. А после того, как был открыт такой побочный эффект терапии, как разглаживание морщин, ботокс стали использовать и в косметологии. Отсюда у инъекций появилось еще одно название — уколы красоты.
Прежде всего врач-косметолог должен определить проблемные зоны на лице — сильные морщины, заломы, провисания. Затем найти мышцы, которые при сокращении травмируют ткань, провоцируя появление складок на коже. В эти мышцы и вводится препарат ботулотоксина, он блокирует передачу нервно-мышечного импульса, в результате мышца расслабляется и кожный покров начинает разглаживаться.
Попадая в мышечную ткань, вещество действует постепенно, пациенты могут увидеть первые результаты только через 3-4 дня. По времени эффект сохраняется 8 месяцев и дольше. Длительность действия зависит от образа жизни, дозировки препарата, особенностей организма.
Ботокс эффективен в отношении подавляющего числа пациентов, но все же бывают и исключения. Примерно на одного человека из ста инъекции не действуют. Связано это с тем, что в организме таких пациентов присутствуют антитела к вводимому препарату, который нейтрализуют его действие.
Многие ошибочно полагают, что у ботокса есть аналоги. Это не так. Препарат ботулотоксина типа А, который используется в косметологии, один. Но он выпускается под разными торговыми марками, а именно: «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин», «Лантокс», «Ботулокс» и другие.
Препарат не вызывает привыкания, если дозировка и частота процедур рассчитаны правильно, то инъекции всегда будут эффективны.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14