Почему не действует ботокс: вооружаемся знаниями о ботулинотерапии

Как действует ботокс? Сколько длится эффект? Может ли не подействовать препарат? Есть ли у него аналоги? Вызывает ли привыкание?

Если вы, рассматривая собственное отражение в зеркале, с грустью констатируете факт, что пришла пора бороться с возрастными изменениями, то знайте: первое, что вам предложат в кабинете косметолога, — это ботокс. Читайте в нашем материале ответы на частые вопросы о процедуре.