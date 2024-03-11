Киргизия — идеальное место для весеннего отпуска

Posted 11 марта, 08:33
Published 11 марта, 08:33
Modified 9 сентября, 19:53
Updated 9 сентября, 19:53
Туризм в Киргизии — важная составляющая экономического развития. Эта индустрия в стране стремительно развивается, и отдыхающим предоставляется весь спектр туристических развлечений. Посетив Киргизию, вы насладитесь национальной кухней, посетите исторические достопримечательности, полюбуетесь местной экзотикой, но главное — это природные красоты края.
Жемчужина Киргизии — уникальное горное озеро Иссык-Куль, расположенное в отрогах Тянь-Шаня. Пейзажи тут невероятно красивые: это и горы, и сосновые леса, и водопады, и скалистые ущелья. Пляжи, отели и курорты расположены в основном на северном побережье. До озера легко доехать из столицы — Бишкека — от центра города периодически отъезжают маршрутки и автобусы.
«Ала Арча» — национальный парк в Киргизии. На его территории много заповедных троп, по которым можно прогуляться и насладиться красотой ущелий, горными вершинами, редкими породами деревьев. Здесь имеется множество гостевых домиков, в которых можно остановиться на несколько дней. Добраться можно из Бишкека — на такси или маршрутке.
На южном берегу Иссык-Куля расположен каньон «Сказка». Природная достопримечательность не зря получила такое название. Красные глиняные скалы действительно имеют очень причудливые рельефы, напоминающие диковинных зверей.
Ущелье горной реки Барскаун знаменито своими живописными водопадами. Наиболее известны из них четыре — «Слезы барса», «Борода аксакала», «Брызги шампанского», «Чаша Манаса». Само ущелье тоже очень красиво. Здесь раскинулись альпийские луга, сверкают снежными пиками ледники.
Они расположены на северном побережье Иссык-Куля и считаются уникальными природными памятниками Киргизии. Здешние пейзажи включают в себя и великолепные горные озера, и сосновые леса, и зеленые речные долины.
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