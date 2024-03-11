Киргизия — идеальное место для весеннего отпуска

Озеро Иссык-Куль Ущелье Ала Арча Каньон «Сказка» Водопады Барскаун Семеновское и Григорьевское ущелья

Весна в Киргизии наступает раньше, чем в России. Когда у нас еще лежит снег, природа там уже расцветает, все зеленеет и становится почти по-летнему тепло. Идеальное время и место для хорошего и недорогого отдыха.