3 самые отважные женщины СССР, вошедшие в мировую известность

Нина Соколова была первой женщиной-водолазом в СССР. Она была инженером-полковником Военно-морских сил и произвела значительное влияние на разработку и строительство Ладожского трубопровода.



В 1931 году Нина поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. После окончания института она присоединилась к Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Ее первым заданием стало руководство группой водолазов при постройке Сочинского морского порта. Однако, Нине было сложно руководить с земли, когда как ее подчиненные работали под водой. Поэтому в 1938 году она надела водолазный костюм, который весил в два раза больше ее и опустилась под воду чтобы лично руководить рабочим процессом. Вышестоящее руководство не оценило такой самовольный поступок Соколовой и ей был вынесен выговор. Однако, чуть позже поняв мотив «уйти под воду», начальство поменяло мнение и предложило Нине пройти спецкурсы по повышению подготовки водолазов в Ленинграде.



В 1939 году Нина успешно закончила курсы по усовершенствованию водолазной деятельности и получила разрешение на погружения до 10 метров. В этом же году Соколова поступила на военную службу и была направлена на Северный флот чтобы руководить строительством десантного причала в Баренцевом море, который прорвал блокаду Ленинграда и получил название «Кабель жизни».



Нина также работала на Дороге жизни и активно участвовала в создании и обслуживании трассы. За время своей работы в Ладоге Соколова провела под водой около 644 часов, что составляет примерно 27 суток.