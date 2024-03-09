3 самые отважные женщины СССР, вошедшие в мировую известность

Posted 9 марта, 07:51
Published 9 марта, 07:51
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Лидия Литвяк была выдающейся советской летчицей-асом, командиром авиационного звена и гвардии младшим лейтенантом истребительной авиации. Она стала самой успешной женщиной-пилотом Второй мировой войны и получила звание Героя Советского Союза.
Лидия попросила, чтобы на ее самолете нарисовали цветок лилии белой краской, после чего она получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», а «Лилия» стала ее радиопозывным. Всего летчица совершила 168 вылетов и одержала 12 побед (в том числе 4 вместе с группой).
Но последним ее вылетом стало 1 августа 1943 года. В этот день Литвяк совершила 4 боевых вылета, в ходе которых она сбила два самолета противника лично и один вместе с группой, но больше не вернулась и была признана безвести пропавшей.
Слава пришла к Лидии не так быстро, ее не хотели признавать. Однако, со временем ее заслуги были признаны Книгой рекордов Гиннесса, где ей присвоено звание самой успешной женщины-пилота в истории боевой авиации.
Нина Соколова была первой женщиной-водолазом в СССР. Она была инженером-полковником Военно-морских сил и произвела значительное влияние на разработку и строительство Ладожского трубопровода.
В 1931 году Нина поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. После окончания института она присоединилась к Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Ее первым заданием стало руководство группой водолазов при постройке Сочинского морского порта. Однако, Нине было сложно руководить с земли, когда как ее подчиненные работали под водой. Поэтому в 1938 году она надела водолазный костюм, который весил в два раза больше ее и опустилась под воду чтобы лично руководить рабочим процессом. Вышестоящее руководство не оценило такой самовольный поступок Соколовой и ей был вынесен выговор. Однако, чуть позже поняв мотив «уйти под воду», начальство поменяло мнение и предложило Нине пройти спецкурсы по повышению подготовки водолазов в Ленинграде.
В 1939 году Нина успешно закончила курсы по усовершенствованию водолазной деятельности и получила разрешение на погружения до 10 метров. В этом же году Соколова поступила на военную службу и была направлена на Северный флот чтобы руководить строительством десантного причала в Баренцевом море, который прорвал блокаду Ленинграда и получил название «Кабель жизни».
Нина также работала на Дороге жизни и активно участвовала в создании и обслуживании трассы. За время своей работы в Ладоге Соколова провела под водой около 644 часов, что составляет примерно 27 суток.
Анна Щетинина родилась вблизи Амурского залива под Владивостоком. Окончив водный техникум путей сообщения, она получила диплом капитана дальнего плавания и начала свою карьеру с должности матроса, постепенно преуспевая до старпома. В 1935 году ей было предоставлено звание капитана дальнего плавания, признавая ее профессионалом высокого уровня.
Таким образом, Анна Щетинина стала первой женщиной в мире, достигнувшей этой вершины. Тот же год она была назначена капитаном на пароходе «Чавыча». И уже через несколько дней об этой уникальной женщине написали все газеты мира. Ее достижение совершенно удивительно — никто ранее не видел женщину на такой должности.
В начале Великой Отечественной войны Анна осуществляла снабжение армии в Прибалтике и эвакуацию гражданских из Таллина. Затем ей было поручено осуществить перевозку военных грузов из США и Канады через Тихий океан. Под ее командованием суда 17 раз пересекали этот океан.
Анна Щетинина стала почетным гостем голливудской студии 20th Century Fox и играла роль народного дипломата, приближая открытие второго фронта в Европе. Она также преподавала в престижном Дальневосточном высшем инженерном морском училище (ДВВИМУ).
Когда Анне Щетинине исполнилось 90 лет, ей пришла удивительная поздравительная открытка от имени всех капитанов Европы и Америки. В ее честь назван мыс у побережья Амурского залива Японского моря и улица во Владивостоке.
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