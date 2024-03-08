Соление, квашение и мочение: разбираемся в тонкостях каждого способа заготовки

Posted 8 марта, 14:33
Published 8 марта, 14:33
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Все три способа заготовок русской кухни схожи между собой — консервация продуктов происходит за счет действия кислоты. Но в отличие от, например, маринования, при квашении и мочении происходит естественный процесс брожения, при котором в результате жизнедеятельности определенных микробов и бактерий вырабатывается молочная кислота. Она и служит консервантом.
Квашение и мочение в химическом плане практически не отличаются друг от друга. Но есть различие в количестве используемых ингредиентов: мочение требует большего количества сахара в рассоле либо же в самих продуктах.
При солении подавление вредной микрофлоры берет на себя соль, создавая тем самым условия для развития молочнокислых бактерий. При квашении соль также используется, но ее требуется гораздо больше.
Самые удачные в плане экологичности и полезности способы консервации — квашение и мочение. Например, квашеная капуста по количеству витаминов и полезных микроэлементов значительно превосходит свежую. То же самое можно сказать в отношении моченых яблок.
Что касается соления, то этот способ консервации гораздо полезней и безопасней, чем маринование.
В основе квашения и мочения лежит процесс брожения. Просто квасим мы обычно овощи — огурцы, помидоры, капусту, а вымачиваем ягоды и фрукты — сливы, яблоки, клюкву.
Соленье чаще всего используется при приготовлении консервации на зиму. Этот способ быстрей и проще. Солят обычно кабачки, огурцы, томаты, патиссоны, арбузы. Для придания вкуса и аромата заготовкам рекомендуется кроме соли добавлять различные травы и специи — перец горошком, листья хрена и смородины, укроп, тмин.
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