Соление, квашение и мочение: разбираемся в тонкостях каждого способа заготовки

Все три способа заготовок русской кухни схожи между собой — консервация продуктов происходит за счет действия кислоты. Но в отличие от, например, маринования, при квашении и мочении происходит естественный процесс брожения, при котором в результате жизнедеятельности определенных микробов и бактерий вырабатывается молочная кислота. Она и служит консервантом.