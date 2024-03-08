Эмоции заразны: почему люди копируют поведение друг друга

Еще с детства человек познает мир, копируя поведение взрослых. Это помогает ему получить опыт социализации и вписаться в окружающий мир. Когда человек начинает копировать поведение других, он как бы принимает общепринятые стандарты, ощущает себя частью большинства, а значит чувствует себя более комфортно и безопасно.