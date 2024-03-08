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Posted 8 марта, 16:00

Published 8 марта, 16:00

Modified 9 сентября, 19:51

Updated 9 сентября, 19:51

Эмоциональное заражение: почему мы копируем других?

Эмоции заразны: почему люди копируют поведение друг друга

8 марта 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Эмоциональное заражение: почему мы копируем других?
Почему люди склонны копировать поведение других? Чем опасно такое поведение и можно ли избавиться от подражания другим?

Что такое эмоциональное заражение

Люди склонны заражаться эмоциями других практически неосознанно. Причем эмоциональное заражение может распространяться и на одного человека, и на целую группу людей. Когда человек заражается эмоциями другого, то он невольно начинает подражать ему — бессознательно копировать мимику, движения и даже голос другого человека.

Например, если человек обращается к вам шепотом, то вы неосознанно тоже понизите голос. Или, стоя на остановке в толпе людей, недовольных длительным ожиданием транспорта, вы тоже начнете испытывать дискомфорт и недовольство, хотя на самом деле вас не сильно расстраивает задерживающийся автобус.

Почему люди подражают другим

Копировать других — это не хорошо и не плохо. Человек — существо социальное, и для него характерно менять свое поведение в зависимости от окружения.

Еще с детства человек познает мир, копируя поведение взрослых. Это помогает ему получить опыт социализации и вписаться в окружающий мир. Когда человек начинает копировать поведение других, он как бы принимает общепринятые стандарты, ощущает себя частью большинства, а значит чувствует себя более комфортно и безопасно.

Чаще всего люди начинают подражать другим бессознательно, поддаваясь харизме, обаянию других. Но в некоторых случаях это происходит осознанно — и тогда это может быть психологической проблемой. Например, побуждающими факторами такого поведения могут быть:

  • желание понравиться и добиться популярности;
  • низкая самооценка и неуверенность в себе;
  • попытка втереться в доверие;
  • желание манипулировать другими людьми.

Когда человек постоянно копирует поведение других, то он рискует со временем потерять собственное «Я», подражая чужой жизни. А еще есть риск оказаться в глупой ситуации: например, вы начнете подражать подруге и носить похожую одежду, которая вам вовсе не идет.

Как отучиться подражать другим

Психологи советую перестать копировать окружающих и найти собственное «Я». Для этого научитесь восстанавливать внутренний баланс и управлять своим вниманием, делайте выбор самостоятельно, опираясь на собственный опыт и интуицию, полюбите себя и займитесь саморазвитием, раскрывайте в себе лучшие стороны и будьте чуточку эгоистом!

#Общество#Все материалы авторов#Эгоизм#Манипуляция#Интуиция#Самолюбие#Эмоции заразны#Эмоциональное заражение#Подражание другим
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