Эмоции заразны: почему люди копируют поведение друг друга

Posted 8 марта, 16:00
Published 8 марта, 16:00
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Люди склонны заражаться эмоциями других практически неосознанно. Причем эмоциональное заражение может распространяться и на одного человека, и на целую группу людей. Когда человек заражается эмоциями другого, то он невольно начинает подражать ему — бессознательно копировать мимику, движения и даже голос другого человека.
Например, если человек обращается к вам шепотом, то вы неосознанно тоже понизите голос. Или, стоя на остановке в толпе людей, недовольных длительным ожиданием транспорта, вы тоже начнете испытывать дискомфорт и недовольство, хотя на самом деле вас не сильно расстраивает задерживающийся автобус.
Копировать других — это не хорошо и не плохо. Человек — существо социальное, и для него характерно менять свое поведение в зависимости от окружения.
Еще с детства человек познает мир, копируя поведение взрослых. Это помогает ему получить опыт социализации и вписаться в окружающий мир. Когда человек начинает копировать поведение других, он как бы принимает общепринятые стандарты, ощущает себя частью большинства, а значит чувствует себя более комфортно и безопасно.
Чаще всего люди начинают подражать другим бессознательно, поддаваясь харизме, обаянию других. Но в некоторых случаях это происходит осознанно — и тогда это может быть психологической проблемой. Например, побуждающими факторами такого поведения могут быть:
Когда человек постоянно копирует поведение других, то он рискует со временем потерять собственное «Я», подражая чужой жизни. А еще есть риск оказаться в глупой ситуации: например, вы начнете подражать подруге и носить похожую одежду, которая вам вовсе не идет.
Психологи советую перестать копировать окружающих и найти собственное «Я». Для этого научитесь восстанавливать внутренний баланс и управлять своим вниманием, делайте выбор самостоятельно, опираясь на собственный опыт и интуицию, полюбите себя и займитесь саморазвитием, раскрывайте в себе лучшие стороны и будьте чуточку эгоистом!
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