Врачи предупреждают: продукты с высокой степенью переработки могут вызвать рак

Posted 7 марта, 15:32
Published 7 марта, 15:32
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Напомним, что продукты с высокой степенью переработки — это снеки, сладкие газированные напитки, бульоны в кубиках и другие. В них практически нет клетчатки и витаминов, зато много соли, сахара, жиров. Согласно статистике, в современном мире такая еда составляет от 25% до 60% рациона, в зависимости от государства.
Исследования, доказывающие связь между высокопереработанными продуктами и проблемами со здоровьем проводились и ранее. Тем не менее, до сих пор не было обзора с исчерпывающей оценкой фактических данных в этой области.
В этот раз исследователи объединили 45 различных метаанализов из 14 обзорных статей. Общее число участников исследования — около 10 млн человек. Также учёные использовали комбинации вопросников о потреблении пищи в течение 24 часов и общем анамнезе питания.
Как выяснилось, частое употребление продуктов с высокой степенью переработки однозначно связано с повышенным риском получить 32 заболевания. Так, было доказано, что шанс смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 50%, если человек злоупотребляет подобной едой.
Также на 48-53% увеличивается риск получить тревожное или иное психическое расстройство. На 12% растет риск развития диабета 2 типа. Наконец, подобная диета практически гарантированно ведёт к ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем.
Говоря проще, большое количество переработанных продуктов в рационе наносит вред организму в целом.
Такие продукты подвергаются промышленной обработке, в них содержатся ароматизаторы, красители, эмульгаторы и прочие добавки. Наконец, в них большое количество сахара и соли.
Сокращение употребления подвергающихся переработке продуктов благотворно скажется на здоровье. Об этом написали исследователи в выпущенном релизе.
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