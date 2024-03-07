Врачи предупреждают: продукты с высокой степенью переработки могут вызвать рак

Напомним, что продукты с высокой степенью переработки — это снеки, сладкие газированные напитки, бульоны в кубиках и другие. В них практически нет клетчатки и витаминов, зато много соли, сахара, жиров. Согласно статистике, в современном мире такая еда составляет от 25% до 60% рациона, в зависимости от государства.