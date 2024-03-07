В чем отличия духов от парфюмерной и туалетной воды и как их различать

Духи часто продаются в дорогих флаконах из темного стекла, в то время как менее благородные виды парфюмерии разливают в простые емкости из обычного стекла или пластика. Тем не менее флаконы для туалетной и парфюмерной воды внешне часто исполнены вполне искусно и оригинально.