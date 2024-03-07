В чем отличия духов от парфюмерной и туалетной воды и как их различать

Posted 7 марта, 12:09
Published 7 марта, 12:09
Modified 9 сентября, 19:48
Updated 9 сентября, 19:48
Появлением туалетной воды мы обязаны Наполеону. Будучи на острове Святой Елены, Бонапарт не имел возможности пользоваться одеколоном и изобрел ароматную смесь спирта с бергамотом. Он назвал жидкость eau de toilette — туалетная вода. У этого варианта парфюма нет сложного шлейфа и богатой палитры ароматических нот (древесных, цветочных, цитрусовых). На этикетке такого парфюма можно встретить аббревиатуру edt.
Парфюмерная вода (eau de parfum) — более стойкий вид парфюма, с соотношением 10–20% ароматных веществ на 80–90% спирта. Запах у парфюмерной воды достаточно насыщенный и долго держится на коже. Именно поэтому она востребована во всем мире. В парфюмерии этот продукт кратко обозначают как edp.
Духи — самый стойкий вид парфюма. В идеале его изготавливают из спирта (96%) и композиции натуральных душистых эфирных масел. Для фиксации аромата используются вещества животного происхождения (амбра, мускус). Благодаря такому составу духи могут держаться на коже до 5 часов, а на одежде остаются до стирки. В более дешевых вариантах парфюмерии натуральные компоненты заменены на синтетические.
Между различными вариантами парфюмерных составов существует несколько основных различий. В чем состоит разница между духами, парфюмерной и туалетной водой:
Духи часто продаются в дорогих флаконах из темного стекла, в то время как менее благородные виды парфюмерии разливают в простые емкости из обычного стекла или пластика. Тем не менее флаконы для туалетной и парфюмерной воды внешне часто исполнены вполне искусно и оригинально.
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