«Торгуйся, даже если не умеешь» — 7 подробных лайфхаков для путешествия по Грузии

Posted 7 марта, 07:29
Published 7 марта, 07:29
Modified 9 сентября, 19:45
Updated 9 сентября, 19:45
В путешествии не стоит приобретать товары или менять деньги на территории аэропорта. В городе цены гораздо ниже, поэтому стоит сразу отправляться туда. Кстати, таксисты в Грузии быстро вычисляют новичков и заламывают цены на поездку в 2 раза, а то и больше. Придется поторговаться, даже если вы не привыкли это делать. Воспримите это как первое из приключений в начавшемся путешествии.
Первые шаги в путешествии — перейти на местные валюту и связь. Обменников в Грузии много, но они «живут своей жизнью»: курс евро и доллара к лари везде разный. Желательно потратить время и поискать. Актуальное соотношение валют можно посмотреть на сайте georgia-gruzia.com.
После того, как в вашем кошельке появились лари (GEL), приобретите сим-карту оператора Magti с безлимитным тарифом. Также можно взять симку Geocell или, например, Beeline.
Деньги в Грузии удобно держать как в наличном варианте, так и на карте. Банкоматы есть практически везде. Однако важно помнить о том, что многие банки берут комиссию.
Что касается общения в путешествии с продавцами и таксистами, здесь опять же придется поторговаться. Важно следить за реакцией собеседника: если он легко уступает, значит цена была завышена, а если упорно стоит на своем, стоимость скорее всего не превышает общепринятую.
Стоит сразу привыкнуть к тому, что в Грузии не слишком ответственно относятся к соблюдению правил дорожного движения. Поэтому внимательность в путешествии не помешает. Удобнее и дешевле всего добраться до нужного места в городе на маршрутках — это быстро и достаточно комфортно. Любители путешествовать на такси могут воспользоваться приложениями Maxim или Bolt. Работает в Грузии и более привычный нам Yandex Go, однако местами он сильно лагает.
Колоритный момент: пробки в Грузии есть даже за городом. По дорогам часто бродит домашний скот, собаки, лошади. Они не слишком спешат уступить дорогу транспорту, поэтому водителям авто приходится объезжать такую помеху.
В Грузии так много красивых мест, что хочется за одно путешествие объехать все уголки этой страны. Самобытным пустынным ландшафтом можно полюбоваться в Удабно, подняться в горы — в Казбеги и Местии, поваляться на пляже — в Уреки или Сарпи, выпить знаменитого местного вина — в Кахетии. Лучше всего расспросить о достопримечательностях у местных жителей: они, как никто другой, знают, где найти самые живописные уголки горной страны.
Грузинское гостеприимство — известный бренд страны. Особенно ярко эта черта менталитета раскрывается тогда, когда гость употребляет в разговоре пару-тройку фраз на грузинском языке. Впрочем, есть у этой медали и обратная сторона: путешественник рискует оказаться в положении Шурика из «Кавказской пленницы» и стать гостем на каком-нибудь застолье.
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