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Posted 7 марта, 07:29

Published 7 марта, 07:29

Modified 9 сентября, 19:45

Updated 9 сентября, 19:45

Гостеприимная Грузия — отличная страна для путешествий.

«Торгуйся, даже если не умеешь» — 7 подробных лайфхаков для путешествия по Грузии

7 марта 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
Гостеприимная Грузия — отличная страна для путешествий.
Гостеприимная Грузия — отличная страна для путешествий. Там есть все: прекрасные пейзажи, богатая история, вкуснейшая кухня. Однако тем, кто собирается посетить Грузию впервые, не помешает заранее знать несколько полезных хитростей, которые сэкономят в путешествии время и деньги.

Жилье

Жилье в Тбилиси, Батуми, Кутаиси или других городах Грузии на короткий срок лучше искать на известных сайтах типа Booking или Airbnb. Для продолжительного путешествия лучше подобрать варианты на myhome.ge. Подготовьтесь к тому, что при путешествии в разгар сезона цены взлетят в 2-3 раза.

Покупки в аэропорту

В путешествии не стоит приобретать товары или менять деньги на территории аэропорта. В городе цены гораздо ниже, поэтому стоит сразу отправляться туда. Кстати, таксисты в Грузии быстро вычисляют новичков и заламывают цены на поездку в 2 раза, а то и больше. Придется поторговаться, даже если вы не привыкли это делать. Воспримите это как первое из приключений в начавшемся путешествии.

Покупка сим-карты и обмен денег

Первые шаги в путешествии — перейти на местные валюту и связь. Обменников в Грузии много, но они «живут своей жизнью»: курс евро и доллара к лари везде разный. Желательно потратить время и поискать. Актуальное соотношение валют можно посмотреть на сайте georgia-gruzia.com.

После того, как в вашем кошельке появились лари (GEL), приобретите сим-карту оператора Magti с безлимитным тарифом. Также можно взять симку Geocell или, например, Beeline.

Грузинское гостеприимство — известный бренд страныГрузинское гостеприимство — известный бренд страны
Грузинское гостеприимство — известный бренд страны. Фото: 1MI

Особенности оплаты услуг и товаров

Деньги в Грузии удобно держать как в наличном варианте, так и на карте. Банкоматы есть практически везде. Однако важно помнить о том, что многие банки берут комиссию.

Что касается общения в путешествии с продавцами и таксистами, здесь опять же придется поторговаться. Важно следить за реакцией собеседника: если он легко уступает, значит цена была завышена, а если упорно стоит на своем, стоимость скорее всего не превышает общепринятую.

Транспорт и передвижение по городу

Стоит сразу привыкнуть к тому, что в Грузии не слишком ответственно относятся к соблюдению правил дорожного движения. Поэтому внимательность в путешествии не помешает. Удобнее и дешевле всего добраться до нужного места в городе на маршрутках — это быстро и достаточно комфортно. Любители путешествовать на такси могут воспользоваться приложениями Maxim или Bolt. Работает в Грузии и более привычный нам Yandex Go, однако местами он сильно лагает.

Колоритный момент: пробки в Грузии есть даже за городом. По дорогам часто бродит домашний скот, собаки, лошади. Они не слишком спешат уступить дорогу транспорту, поэтому водителям авто приходится объезжать такую помеху.

Места для посещения

В Грузии так много красивых мест, что хочется за одно путешествие объехать все уголки этой страны. Самобытным пустынным ландшафтом можно полюбоваться в Удабно, подняться в горы — в Казбеги и Местии, поваляться на пляже — в Уреки или Сарпи, выпить знаменитого местного вина — в Кахетии. Лучше всего расспросить о достопримечательностях у местных жителей: они, как никто другой, знают, где найти самые живописные уголки горной страны.

Гостеприимство

Грузинское гостеприимство — известный бренд страны. Особенно ярко эта черта менталитета раскрывается тогда, когда гость употребляет в разговоре пару-тройку фраз на грузинском языке. Впрочем, есть у этой медали и обратная сторона: путешественник рискует оказаться в положении Шурика из «Кавказской пленницы» и стать гостем на каком-нибудь застолье.

#Путешествия#Грузия#Все материалы авторов
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