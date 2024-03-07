«Торгуйся, даже если не умеешь» — 7 подробных лайфхаков для путешествия по Грузии

Стоит сразу привыкнуть к тому, что в Грузии не слишком ответственно относятся к соблюдению правил дорожного движения. Поэтому внимательность в путешествии не помешает. Удобнее и дешевле всего добраться до нужного места в городе на маршрутках — это быстро и достаточно комфортно. Любители путешествовать на такси могут воспользоваться приложениями Maxim или Bolt. Работает в Грузии и более привычный нам Yandex Go, однако местами он сильно лагает.