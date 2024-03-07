Потратил целое состояние: что Ди Каприо покупает анонимно?

Другие поклонники киноэпопеи были бы ошарашены, если бы узнали, что Ди Каприо в одной компании с ними охотится за заветными игрушками на аукционах. Имеющаяся у Лео коллекция обошлась ему в целое состояние. Но деньги у него есть, поэтому в происходящем нет ничего странного, — делится с журналистами источник.