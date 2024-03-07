Потратил целое состояние: что Ди Каприо покупает анонимно?

Posted 7 марта, 18:28
Published 7 марта, 18:28
Modified 9 сентября, 19:50
Updated 9 сентября, 19:50
Когда о необычной страсти 49-летнего Ди Каприо стало известно, журналисты мигом подхватили эту новость. В Сети распространились публикации о том, что кинозвезда коллекционирует фигурки героев «Звездных войн». Знаменитость приобретает оригинальные игрушки, делая ставки на редкие экземпляры под прикрытием — с использованием псевдонима.
Это был редкий плакат кинофильма 1927 года «Метрополис», снятого в жанре научной фантастики. Данная картина оказала влияние на образ дроида C-3PO из киноэпопеи «Звездных войн», пишет muz-tv.ru.
Стало известно, что в коллекции Ди Каприо есть порядка 80 фигурок героев «Звездных войн» 1970-х и 1980-х годов. Уникальные игрушки хранятся под замком, ведь оригинальное увлечение обходится знаменитости в кругленькую сумму.
Другие поклонники киноэпопеи были бы ошарашены, если бы узнали, что Ди Каприо в одной компании с ними охотится за заветными игрушками на аукционах. Имеющаяся у Лео коллекция обошлась ему в целое состояние. Но деньги у него есть, поэтому в происходящем нет ничего странного, — делится с журналистами источник.
Известно, что несколько лет назад Леонардо предложили участвовать в пробах на роль одного из ключевых персонажей «Звездных войн» Энакина Скайуокера. Однако актер отказался сыграть своего кинокумира, заявив, что не считает себя готовым к такой роли.
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