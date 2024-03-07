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Posted 7 марта, 11:21

Published 7 марта, 11:21

Modified 9 сентября, 19:47

Updated 9 сентября, 19:47

«Пиарщики помогли»: продюсер о славе, свалившейся на SHAMAN

7 марта 2024, 11:21
Согласно предположению режиссера и продюсера Виктора Кинна, к успеху певца SHAMAN причастны «грамотные люди». Несмотря на свое заявление, эксперт признал, что исполнитель популярной композиции «Я русский» обладает талантом и множеством других сильных сторон.

Режиссер и продюсер признал исполнительский талант SHAMAN

Телеведущий отметил, что певец сам поддержал «в хорошем смысле конъюнктуру» музыкального рынка современной России, но ему могли помогать при формировании своего стиля и песен.

Кинн подчеркнул, что SHAMAN обладает хорошими вокальными данными, грамотно сумел подать себя и выработал свою манеру исполнения. Также среди преимуществ музыканта режиссер отметил его молодой возраст, миловидность, харизму и импульсивность, пишет NEWS.ru.

«Оказался в нужное время и в нужном месте, что, на мой взгляд, не зазорно», — резюмировал продюсер.

Долго ли продлится популярность — мнение эксперта

Ранее Кинн отмечал, что SHAMAN следует подумать о том, как удержать свою популярность. Находящемуся на вершине славы певцу сейчас нужно определиться с последующим направлением развития в качестве музыканта.

Певцу рекомендовали сотрудничество с коллегами

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, SHAMAN следует задуматься о совместной работе с несколькими известными российскими исполнителями — Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом, Валерием Кипеловым, Олегом Газмановым, Артуром Беркутом и продюсером Максимом Фадеевым. Кроме того, SHAMAN будет полезно обсудить сотрудничество с Николаем Носковым, когда состояние здоровья последнего улучшится.

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