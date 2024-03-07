«Пиарщики помогли»: продюсер о славе, свалившейся на SHAMAN

Posted 7 марта, 11:21
Published 7 марта, 11:21
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Телеведущий отметил, что певец сам поддержал «в хорошем смысле конъюнктуру» музыкального рынка современной России, но ему могли помогать при формировании своего стиля и песен.
Кинн подчеркнул, что SHAMAN обладает хорошими вокальными данными, грамотно сумел подать себя и выработал свою манеру исполнения. Также среди преимуществ музыканта режиссер отметил его молодой возраст, миловидность, харизму и импульсивность, пишет NEWS.ru.
«Оказался в нужное время и в нужном месте, что, на мой взгляд, не зазорно», — резюмировал продюсер.
Ранее Кинн отмечал, что SHAMAN следует подумать о том, как удержать свою популярность. Находящемуся на вершине славы певцу сейчас нужно определиться с последующим направлением развития в качестве музыканта.
По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, SHAMAN следует задуматься о совместной работе с несколькими известными российскими исполнителями — Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом, Валерием Кипеловым, Олегом Газмановым, Артуром Беркутом и продюсером Максимом Фадеевым. Кроме того, SHAMAN будет полезно обсудить сотрудничество с Николаем Носковым, когда состояние здоровья последнего улучшится.
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