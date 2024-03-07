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Posted 7 марта, 15:27

Published 7 марта, 15:27

Modified 9 сентября, 19:48

Updated 9 сентября, 19:48

Способен ли кофеин бороться с головной болью

Кофеманы, радуемся: кофеин может купировать некоторые типы головных болей

7 марта 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney
Способен ли кофеин бороться с головной болью
Головные боли испытывают все люди. При этом болит голова по разным причинам. Часть из них можно снять без применения лекарственных средств, например, при помощи кофеина.

Действие кофеина на сосудистую систему

Кофеин по-разному влияет на сосуды в человеческом теле. Так, сосуды головного мозга под его воздействием спазмируются, что может снижать боли при мигрени. При этом чрезмерное количество кофе может наоборот вызвать головные боли. Это касается не только одноимённого напитка, но и других кофеиносодержащих составов, в том числе энергетиков. Эксперты отмечают, что даже здоровому человеку следует избегать употребления кофеина в вечернее время.

Синдром отмены

Если длительное время употреблять кофе в больших количествах, а потом резко бросить, то определённое время человек может испытывать головные боли, также могут быть трудности с засыпанием. Нередко появляется раздражительность. К счастью, такое состояние возникает не у всех и длится недолго — всего несколько дней.

Помогает ли кофеин только при определенных типах головных болей?

При мигренях и головных болях, вызванных перенапряжением, маленькая чашка кофе действительно может помочь. Однако, если речь идёт о так называемых кластерных головных болях (возникающих с одной стороны и характеризующихся сильно выраженным болевым синдромом) кофеин бесполезен. Примечательно, что точные причины кластерных болей в голове неизвестны. Медики не исключают, в том числе, их гормональную природу.

Не помогает употребление кофе и при болях, вызванных синуситом и проблемами с носовыми пазухами. Дисбаланс давления, который при этом возникает нельзя компенсировать кофеином.

Если наблюдаются хронические головные боли (более 15 дней в месяц), то следует не искать самостоятельно то, что может их облегчить, а обратиться к специалистам. При этом, необходимо помнить, что даже выписываемые врачами лекарства, которые принимаются чаще 2-3 раз в неделю, могут терять способность купировать головные боли.

#Общество#Еда#Сосуды#Кофеин#Все материалы авторов#Головные боли#Мигрень#Синдром отмены
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