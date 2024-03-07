Кофеманы, радуемся: кофеин может купировать некоторые типы головных болей

Кофеин по-разному влияет на сосуды в человеческом теле. Так, сосуды головного мозга под его воздействием спазмируются, что может снижать боли при мигрени. При этом чрезмерное количество кофе может наоборот вызвать головные боли. Это касается не только одноимённого напитка, но и других кофеиносодержащих составов, в том числе энергетиков. Эксперты отмечают, что даже здоровому человеку следует избегать употребления кофеина в вечернее время.