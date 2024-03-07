Как путешественнику сэкономить в Дубае? 4 рабочие идеи

Сеть общественного транспорта в Дубае развита хорошо. Дешевле всего ездить автобусом, но можно путешествовать по городу и на трамвае, и на метро. Тарифы отличаются в зависимости от времени дня и расстояния. Для того чтобы сэкономить, заведите транспортную карту Nol Card — ею можно оплачивать все путешествия на общественном транспорте.