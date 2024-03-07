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Posted 7 марта, 19:00

Published 7 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 19:49

Updated 9 сентября, 19:49

Как сэкономить в Дубае: советы для бюджетной поездки

Как путешественнику сэкономить в Дубае? 4 рабочие идеи

7 марта 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Как сэкономить в Дубае: советы для бюджетной поездки
Путешествие в Дубай считается недешевым удовольствием. Но если знать некоторые нюансы, можно значительно сэкономить на отдыхе и развлечениях.

Ешьте в сетях общепита

Популярные кафе и рестораны в Дубае довольно дорогие. При путешествии в ОАЭ обращайте внимание на небольшие местные забегаловки. В основном они предлагают фастфуд, но питаться в них довольно дешево. Средний чек одного гостя составляет в городских шаурмичных примерно 300-400 рублей.

Обменивайте валюту в специальных пунктах

Лучше всего при путешествии в Дубай расплачиваться банковской картой. В большинстве случаев курс обмена в местных банках производится по формуле: официальный курс Центробанка плюс 2%.

Если вы всё же захватили в путешествие наличные, то не стоит обменивать их в банках или отелях. Чтобы сэкономить, меняйте деньги в торговых центрах — путешественники уверяют, что в обменниках ТЦ более выгодные курсы.

Пользуйтесь общественным транспортом

Сеть общественного транспорта в Дубае развита хорошо. Дешевле всего ездить автобусом, но можно путешествовать по городу и на трамвае, и на метро. Тарифы отличаются в зависимости от времени дня и расстояния. Для того чтобы сэкономить, заведите транспортную карту Nol Card — ею можно оплачивать все путешествия на общественном транспорте.

Посещайте бесплатные достопримечательности

Чтобы сэкономить на развлечениях, посещайте бесплатные местные достопримечательности. Заплатить придется только за путешествие на местном транспорте. Бесплатно можно полюбоваться на фонтанные представления в «Дубай Молл», на отель-парус Бурдж Аль-Араб с набережной Dubai Marina. Дешево обойдется путешествие на рынок золота или рынок специй, в музей-крепость Аль-Фахиди, музей верблюдов.

Кроме того, в Дубае практически каждый день устраиваются интересные мероприятия, посетить которые можно бесплатно, — местные спортивные мероприятия, выставки, концерты, фестивали.

Большинство отелей в Дубае имеют собственные пляжи. Но, бронируя номера в таких местах, сэкономить не получится. Лучше отправиться на один из бесплатных общественных пляжей — все они имеют развитую инфраструктуру и ничем не хуже платного сервиса.

#Транспорт#Путешествия#Экономия#Дубай#Валюта#Отдых#Все материалы авторов#Достопримечательности
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