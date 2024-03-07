Как путешественнику сэкономить в Дубае? 4 рабочие идеи

Posted 7 марта, 19:00
Published 7 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Популярные кафе и рестораны в Дубае довольно дорогие. При путешествии в ОАЭ обращайте внимание на небольшие местные забегаловки. В основном они предлагают фастфуд, но питаться в них довольно дешево. Средний чек одного гостя составляет в городских шаурмичных примерно 300-400 рублей.
Лучше всего при путешествии в Дубай расплачиваться банковской картой. В большинстве случаев курс обмена в местных банках производится по формуле: официальный курс Центробанка плюс 2%.
Если вы всё же захватили в путешествие наличные, то не стоит обменивать их в банках или отелях. Чтобы сэкономить, меняйте деньги в торговых центрах — путешественники уверяют, что в обменниках ТЦ более выгодные курсы.
Сеть общественного транспорта в Дубае развита хорошо. Дешевле всего ездить автобусом, но можно путешествовать по городу и на трамвае, и на метро. Тарифы отличаются в зависимости от времени дня и расстояния. Для того чтобы сэкономить, заведите транспортную карту Nol Card — ею можно оплачивать все путешествия на общественном транспорте.
Чтобы сэкономить на развлечениях, посещайте бесплатные местные достопримечательности. Заплатить придется только за путешествие на местном транспорте. Бесплатно можно полюбоваться на фонтанные представления в «Дубай Молл», на отель-парус Бурдж Аль-Араб с набережной Dubai Marina. Дешево обойдется путешествие на рынок золота или рынок специй, в музей-крепость Аль-Фахиди, музей верблюдов.
Кроме того, в Дубае практически каждый день устраиваются интересные мероприятия, посетить которые можно бесплатно, — местные спортивные мероприятия, выставки, концерты, фестивали.
Большинство отелей в Дубае имеют собственные пляжи. Но, бронируя номера в таких местах, сэкономить не получится. Лучше отправиться на один из бесплатных общественных пляжей — все они имеют развитую инфраструктуру и ничем не хуже платного сервиса.
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