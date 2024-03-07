Как преодолеть страх новых знакомств: лайфхаки от психологов

Posted 7 марта, 09:43
Published 7 марта, 09:43
Modified 9 сентября, 19:46
Updated 9 сентября, 19:46
Умение устанавливать контакты очень важно. От этого зависит то, насколько успешны вы будете в карьере, общественной и личной жизни. Поэтому бороться со страхом знакомиться нужно на начальном этапе его возникновения, иначе потом это может превратиться в большую проблему.
Это беспроигрышный способ завладеть вниманием человека при первой встрече. При этом у адресата комплимента повышается самооценка, а инициатор разговора получает удовольствие от того, что доставил приятные эмоции другому. Такой вариант знакомства подходит для мужчин, которые хотят сделать первый шаг к общению с понравившейся девушкой. Главное, чтобы комплимент был искренним.
Используйте ситуацию, в которой вам может понадобиться помощь. Так, на вечеринке можно обратиться к незнакомцу с просьбой показать, кто есть кто из приглашенных. Целесообразной окажется и просьба подсказать дорогу к нужному зданию, донести тяжелую сумку, попросить телефонный аппарат для звонка. Таким образом вы создадите естественную ситуацию для знакомства, и страх отступит.
Испытывать стеснение во время знакомства — это нормально. Поэтому и существует такое понятие как общие фразы. Вы всегда можете «бросить первый шар», обратившись к объекту с высказыванием на отвлеченную тему. Например, стоя на остановке, заметить, как же надоело ждать эти автобусы, которые часто опаздывают. И если адресат поддержал вас ответом, значит, появилась отличная возможность познакомиться.
На самом деле действенных способов побороть волнение и страх при знакомстве очень много, но главное не это, а ваша внутренняя готовность начать диалог, преодолеть внутренние барьеры и развить навык общения.
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