Как преодолеть страх новых знакомств: лайфхаки от психологов

Испытывать стеснение во время знакомства — это нормально. Поэтому и существует такое понятие как общие фразы. Вы всегда можете «бросить первый шар», обратившись к объекту с высказыванием на отвлеченную тему. Например, стоя на остановке, заметить, как же надоело ждать эти автобусы, которые часто опаздывают. И если адресат поддержал вас ответом, значит, появилась отличная возможность познакомиться.