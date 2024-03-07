Галкин нападает на SHAMAN и Лепса: грозит ли ему наказание

Posted 7 марта, 11:56
Published 7 марта, 11:56
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Сообщается, что на своем концерте в Штатах комик назвал Российскую музыкальную ассоциацию кооперативом «Судорога». О присутствии в данном сообществе артистов Григория Лепса, Ларисы Долиной, Надежды Бабкиной, Олега Газманова и других звезд отечественной сцены известно практически всем.
Несмотря на подобное высказывание, мужа 74-летней Аллы Пугачевой едва ли можно обвинить в эйджизме, поэтому о причинах такого выпада в адрес мэтров российской эстрады можно только догадываться, пишет NEWS.RU.
В числе прочих юморист решил посмеяться над SHAMAN (Ярославом Дроновым), заявив, что вместо хита «Встанем» SHAMAN будет исполнять песню «Сядем» на суде в Гааге.
Киркоров ранее признавался, что за высказывания в защиту иноагента Галкина «получил по шапке по полной». Однако комик воспринял поддержку певца как должное, а затем еще и высмеял Филиппа, принесшего извинения за участие в «голой» вечеринке. Шоумен перепел один из хитов Киркорова, добавив в песню строчку «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь».
Филипп, в свою очередь, отметил, что не ожидал от Галкина*, что тот будет высмеивать его на весь мир.
Из ряда источников известно, что комик уже был оштрафован властями ОАЭ на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) за политические заявления на концерте. Дубайский DTCM наказал Галкина* за негативные высказывания в адрес РФ и россиян и выкрикивание лозунга украинских националистов.
После этого юмористу было отказано в выступлении в Таиланде.
В РФ комика и его супругу уже проверяли по нескольким статьям, в числе которых «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
*Внесен Минюстом России в список иноагентов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14