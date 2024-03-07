Галкин нападает на SHAMAN и Лепса: грозит ли ему наказание

Киркоров ранее признавался, что за высказывания в защиту иноагента Галкина «получил по шапке по полной». Однако комик воспринял поддержку певца как должное, а затем еще и высмеял Филиппа, принесшего извинения за участие в «голой» вечеринке. Шоумен перепел один из хитов Киркорова, добавив в песню строчку «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь».